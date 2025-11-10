Mulino desde Los Santos: ‘El espíritu de independencia sigue vivo en todos los panameños’

Durante los actos protocolares por el 10 de noviembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el valor histórico del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, calificándolo como un punto de partida para el sentimiento de identidad nacional que hoy une a los panameños.

“El 10 de noviembre marcó un antes y un después en la historia de Panamá. Fue el inicio del sentimiento de independencia de los panameños. No fue el último —después nos tocó Colombia—, pero sin duda esta fecha encendió ese espíritu que hoy anida en todos nosotros de profunda nacionalidad panameña”, expresó el mandatario tras la ceremonia oficial realizada en el parque Simón Bolívar de La Villa.

Mulino encabezó los actos conmemorativos acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino, el gabinete presidencial, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. Durante el evento, se realizó la izada del pabellón nacional y la entrega de la bandera al abanderado del día, José ‘Chema’ Caballero.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los valores de unidad y civismo que deben prevalecer en momentos de dificultad.

La ceremonia marcó el inicio de las celebraciones en la región de Los Santos, que continuará con desfiles estudiantiles, presentaciones folclóricas y actividades culturales.