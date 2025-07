Mulino niega vínculo del Gobierno con remoción de monumento chino o el conflicto Estados Unidos-China

El presidente José Raúl Mulino negó que el Gobierno central tenga alguna relación con una presunta remoción del monumento de la comunidad china en el mirador del puente de Las Américas y tampoco está relacionado con el tema diplomático China-Estados Unidos.

Para el mandatario, decir que esa supuesta remoción está ligada con el cuestionamiento de la administración del presidente Donald Trump con la presunta influencia de China en Panamá es “tirar demasiado la soga”.

De acuerdo con Mulino, es ridículo pensar que ese tema este relacionado y aprovechó para recalcar que el principal socio comercial de Panamá es Estados Unidos.

Con ese escenario, también recalcó que Panamá tiene relaciones con la República Popular de China, sin embargo, Estados Unidos es el principal socio en seguridad, turismo, migración y logístico. “Es y será Estados Unidos” el socio de Panamá, insistió.

El mandatario puntualizó que no se debe “jalar” a Panamá al conflicto que tengan Estados Unidos y Panamá. “No jalemos a Panamá a un problema entre dos gigantes que no nos toca y eso se lo he dicho a las autoridades que por aquí han pasado”, dijo.

Además, el presidente aclaró que ese es un tema de la administración de la Alcaldía de Arraiján, o sea el gobierno local del distrito.

Mulino aclaró que él no tiene ninguna objeción en que este un monumento a la comunidad china de Panamá en el mirador del puente de Las Américas.

El mandatario recalcó que es un punto turístico y de atracción, en donde se pueden tomar fotografías de la zona, especialmente de la entrada del Canal de Panamá.