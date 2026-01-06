Mulino presenta su declaración de intereses ante la Antai en nombre de la transparencia pública

El presidente José Raúl Mulino entregó este martes 6 de enero su Declaración Jurada de Intereses Particulares a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en cumplimiento de la Ley No. 316 de 2022, como parte de las obligaciones de transparencia que rigen el ejercicio de la función pública.

El mandatario presentó el documento durante una reunión sostenida en el Palacio de Las Garzas con la directora general de la Antai, Sheyla Castillo de Arias, como parte del marco legal que regula el ejercicio de la función pública y la prevención de conflictos de interés en el Estado.

La Declaración Jurada de Intereses Particulares es un instrumento obligatorio para altos funcionarios y otros sujetos establecidos por la ley, cuyo objetivo es garantizar que las decisiones públicas se adopten con objetividad, honestidad y sin interferencias de intereses personales o económicos.

Junto al presidente Mulino, también presentaron sus declaraciones el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, entre otros miembros del Gabinete, lo que refuerza el mensaje de que la actual administración busca alinearse con los principios de probidad y rendición de cuentas en el cumplimiento de sus deberes legales.

La Ley No. 316 de 2022 establece que estas declaraciones deben presentarse de manera anual y otorga a la Antai la responsabilidad de velar por su cumplimiento, así como de supervisar la correcta aplicación del régimen de conflicto de intereses en la función pública.

Con este acto, el Ejecutivo envía una señal política en un contexto marcado por la exigencia ciudadana de mayor transparencia y control sobre el manejo de los asuntos públicos, colocando el tema de la ética gubernamental como un componente clave del ejercicio del poder.