Mulino sobre el Parlacen: ‘No le veo ninguna utilidad, pero no puedo sacarnos’

El presidente José Raúl Mulino aseguró la mañana de este jueves 17 de octubre en su conferencia de prensa matutina que él no le ve ninguna utilidad al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

A raíz de una pregunta de una ciudadana, Mulino también explicó que él no podía sacar al país de ese organismo regional.

Añadió que ojalá él pudiera firmar un decreto para sacar a Panamá del Parlacen, sin embargo, ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que indica que no se puede salir de ese organismo.

“No la tengo”, respondió Mulino al escuchar la pregunta de la ciudadana.

Para el mandatario, este organismo regional tenía como objetivo la integración, no obstante, se fue desvirtuando en el camino y no cumple ningún papel positivo para los países.

El presidente dijo a los periodistas que no se aventuraba a decir qué se debe hacer sobre este tema.

Además, recordó que ya hay diputados elegidos de acuerdo con las reglas electorales vigentes y del momento en el país.

Mulino propuso que en las elecciones de 2029 se logré un consenso entre los diferentes partidos políticos y nadie postulé diputados para el Parlacen y se queden los 20 puestos de Panamá vacíos.

“Si no podemos salirnos, que logremos algún grado de consenso para que los partidos no postulen... pero eso es un querer mío, no creo que eso vaya a pasar”, dijo.