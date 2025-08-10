Mulino y Martínez-Acha presidirán debate de seguridad marítima en la ONU

<b>Panamá</b> anunció que este lunes 11 de agosto convocará a un debate abierto de alto nivel en el <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-seguridad-de-la-onu">Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas</a> denominado ‘Seguridad Marítima: Prevención, Innovación y Cooperación Internacional’</b>, con el fin de <b>abordar los desafíos emergentes en la agenda de paz y seguridad internacional</b>.La reunión será presidida por el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, y el ministro de Relaciones Exteriores, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha Vásquez</a></b>, y ofrecerá una plataforma para que los Estados miembros de la ONU dialoguen sobre los retos globales relacionados con la seguridad marítima, fomentando enfoques innovadores, inclusivos y de cooperación internacional.Entre los expositores confirmados ante el Consejo de Seguridad se encuentran <b>Arsenio Domínguez</b>, secretario general de la Organización Marítima Internacional; <b>Ricaurte Vásquez</b>, administrador de la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b>; y <b>Valdecy Urquiza</b>, secretario general de la <b><a href="/tag/-/meta/interpol-organizacion-internacional-de-policia-criminal">Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)</a></b>.Durante su presidencia rotativa —cargo que se asigna mensualmente a los 15 miembros del máximo organismo ejecutivo de la ONU— <b>Panamá coordinará la agenda de trabajo, presidirá reuniones oficiales y promoverá el diálogo entre los Estados miembros</b>.En este período, el país ha definido como prioridades <b>la protección de niños y niñas en conflictos armados, la defensa del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos y la promoción del multilateralismo</b> como herramienta esencial para la paz. También impulsará iniciativas vinculadas a las agendas de <b>mujeres, paz y seguridad</b>, así como <b>clima, paz y seguridad</b>, de las cuales Panamá es signatario.La Cancillería subrayó que la gestión de Panamá en la presidencia del Consejo de Seguridad <b>buscará caracterizarse por la transparencia, la eficiencia y el compromiso con soluciones inclusivas y sostenibles</b> frente a los desafíos globales en materia de seguridad.