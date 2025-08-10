Mulino y Martínez-Acha presidirán debate de seguridad marítima en la ONU

Panamá anunció que este lunes 11 de agosto convocará a un debate abierto de alto nivel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denominado ‘Seguridad Marítima: Prevención, Innovación y Cooperación Internacional’, con el fin de abordar los desafíos emergentes en la agenda de paz y seguridad internacional.

La reunión será presidida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y ofrecerá una plataforma para que los Estados miembros de la ONU dialoguen sobre los retos globales relacionados con la seguridad marítima, fomentando enfoques innovadores, inclusivos y de cooperación internacional.

Entre los expositores confirmados ante el Consejo de Seguridad se encuentran Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional; Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); y Valdecy Urquiza, secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Durante su presidencia rotativa —cargo que se asigna mensualmente a los 15 miembros del máximo organismo ejecutivo de la ONU— Panamá coordinará la agenda de trabajo, presidirá reuniones oficiales y promoverá el diálogo entre los Estados miembros.

En este período, el país ha definido como prioridades la protección de niños y niñas en conflictos armados, la defensa del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos y la promoción del multilateralismo como herramienta esencial para la paz. También impulsará iniciativas vinculadas a las agendas de mujeres, paz y seguridad, así como clima, paz y seguridad, de las cuales Panamá es signatario.

La Cancillería subrayó que la gestión de Panamá en la presidencia del Consejo de Seguridad buscará caracterizarse por la transparencia, la eficiencia y el compromiso con soluciones inclusivas y sostenibles frente a los desafíos globales en materia de seguridad.