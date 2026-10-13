‘No voy a aceptar temas políticos’: Nilo Murillo sobre la entrega de ayuda alimentaria

Nilo Murillo, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), defendió este martes 13 de octubre la logística de entrega de asistencia alimentaria a los sectores afectados por el terremoto de 7.5 que afectó al país, abordando de forma directa las tensiones surgidas con autoridades locales ante los reclamos de comunidades desatendidas.
Frente a los reclamos que señalan desabastecimiento o supuestos desvíos en el reparto de bolsas de comida, la máxima autoridad de la entidad agropecuaria enfatizó la neutralidad del operativo: “No voy a aceptar bajo ninguna circunstancia temas políticos en esto”.
De igual forma, Murillo reaccionó ante las declaraciones mediáticas de algunas autoridades locales que denuncian falta de apoyo: “Esto yo lo conozco... que no me vengan a echar el cuento de que tiene 750 casas abajo tiradas en el suelo, porque yo sé que no es así”.
Durante la entrevista radial, el titular de la institución detalló que las cuadrillas estatales elaboran diariamente entre 6 mil y 7 mil paquetes con productos esenciales, registrando en la jornada previa el despliegue de más de sesenta vehículos para atender a ochenta y seis comunidades vulnerables.
Según lo detallado por el director del IMA, las bolsas de ayuda alimentaria que se distribuyen a las comunidades afectadas contienen:
- 10 libras de arroz.
- 1 botella de aceite.
- 2 latas de tuna.
- 1 lata de jamonilla.
- 2 latas de sardinas.
- 2 paquetes de lenteja.
- 2 latas de poroto dulce.
- 2 latas de frijoles chiricanos.
- 2 paquetes de coditos.
- 2 paquetes de espagueti.
-2 paquetes de crema de maíz.
-2 paquetes de azúcar.
- 2 paquetes de sal.
Asimismo, explicó que la fiscalización se ejecuta mediante un censo nominal casa por casa con número de cédula en mano, mecanismo diseñado para evitar que los insumos estatales se utilicen con fines clientelistas o pasen por intermediaciones politiqueras.
Respecto a las discrepancias por la velocidad y la cobertura del suministro en las zonas más críticas, Murillo reconoció la complejidad humanitaria en el terreno y la necesidad de priorizar los recursos estatales donde el daño es más severo.
“Sé que no es fácil esperar... pero hay realidades, y estas realidades es que hay lugares donde hay más situaciones crudas que en otros lugares donde hay situaciones, pero no tan crudas”, manifestó Murillo.
El titular del IMA también cuestionó la postura de recurrir a la presión mediática en lugar de coordinar directamente las operaciones: “Hablemos directo. Llámenme, yo no tengo problema con usted, me escriba o me llame para ver cómo podemos coordinarlo.”
Finalizando su intervención, indicó que la institución mantendrá la producción de bolsas de comida con un esquema de reabastecimiento programado cada ocho días en conjunto con los estamentos de seguridad y el Centro de Operaciones de Emergencia, mientras coordina la logística con las administraciones locales que presenten censos verificados de sus damnificados.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...