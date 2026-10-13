‘No voy a aceptar temas políticos’: Nilo Murillo sobre la entrega de ayuda alimentaria

Nilo Murillo, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), defendió este martes 13 de octubre la logística de entrega de asistencia alimentaria a los sectores afectados por el terremoto de 7.5 que afectó al país, abordando de forma directa las tensiones surgidas con autoridades locales ante los reclamos de comunidades desatendidas. Frente a los reclamos que señalan desabastecimiento o supuestos desvíos en el reparto de bolsas de comida, la máxima autoridad de la entidad agropecuaria enfatizó la neutralidad del operativo: “No voy a aceptar bajo ninguna circunstancia temas políticos en esto”. De igual forma, Murillo reaccionó ante las declaraciones mediáticas de algunas autoridades locales que denuncian falta de apoyo: “Esto yo lo conozco... que no me vengan a echar el cuento de que tiene 750 casas abajo tiradas en el suelo, porque yo sé que no es así”.

Mecanismos de censado y contenido de la ayuda alimentaria

Durante la entrevista radial, el titular de la institución detalló que las cuadrillas estatales elaboran diariamente entre 6 mil y 7 mil paquetes con productos esenciales, registrando en la jornada previa el despliegue de más de sesenta vehículos para atender a ochenta y seis comunidades vulnerables. Según lo detallado por el director del IMA, las bolsas de ayuda alimentaria que se distribuyen a las comunidades afectadas contienen: - 10 libras de arroz. - 1 botella de aceite. - 2 latas de tuna. - 1 lata de jamonilla. - 2 latas de sardinas. - 2 paquetes de lenteja. - 2 latas de poroto dulce. - 2 latas de frijoles chiricanos. - 2 paquetes de coditos. - 2 paquetes de espagueti. -2 paquetes de crema de maíz. -2 paquetes de azúcar. - 2 paquetes de sal.