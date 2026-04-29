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Nuevas instalaciones que elevarán el deporte panameño

El estadio tiene capacidad para acoger a unos 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos.
El estadio tiene capacidad para acoger a unos 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos. Cedida
Luego de 9 años de abandono el estadio Roberto Mariano Bula fue inaugurado.
Luego de 9 años de abandono el estadio Roberto Mariano Bula fue inaugurado. Cedida
El edificio polideportivo del CAR, cuenta con un centro especializado en gimnasia y combate.
El edificio polideportivo del CAR, cuenta con un centro especializado en gimnasia y combate. Cedida
Su centro acuático contiene una piscina olímpica, piscina de calentamiento y graderías para 1,300 personas.
Su centro acuático contiene una piscina olímpica, piscina de calentamiento y graderías para 1,300 personas. Cedida
Las instalaciones del CAR incluyen un edificio administrativo con consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva.
Las instalaciones del CAR incluyen un edificio administrativo con consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva. Cedida
Por
Redacción
  • 30/04/2026 00:00
El Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada y el remodelado estadio Roberto Mariano Bula son dos obras que apoyan el trabajo y el talento de los deportistas panameños

Poner los recursos en obras concretas ha sido el norte de Pandeportes en esta administración. Y el principal objetivo ha sido el de reactivar obras que habían quedado relegadas al abandono por varios años.

El pasado 20 de marzo fue inaugurado el Centro de Alto rendimiento (CAR) Luis Carlos ‘Matador’ Tejada, un magno complejo de más de 94 mil metros cuadrados que permitirá llevar a diferentes disciplinas deportivas a un nivel superior de competitividad.

Este centro servirá para entrenar a los atletas de alto nivel del país y será sede de eventos deportivos nacionales e internacionales en diversas disciplinas, el primero de ellos, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que tuvieron lugar del 12 al 25 de abril 2026 y que reunieron a 2 mil jóvenes atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). Después de los juegos, el centro queda operativo para todos los atletas a nivel nacional, de acuerdo con Miguel Ordóñez, director de Pandeportes.

Ordóñez explicó que el proyecto evolucionó durante su ejecución, pasando de un centro de entrenamiento a un modelo híbrido que permitirá también la realización de competencias. Según indicó, esta transformación buscó maximizar el impacto de una inversión de gran escala. “No tenía sentido limitarlo solo al entrenamiento”, sostuvo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó durante el acto inaugural que “Este centro de alto rendimiento viene a saldar una deuda, a dar apoyo concreto al talento panameño, en instalaciones de clase mundial para que el desarrollo deportivo esté acompañado del Estado, garantizando el presente y futuro de nuestros gloriosos deportistas”.

“Les quiero expresar que estoy orgulloso de liderar un gobierno que está poniendo los recursos en obras concretas. Terminamos el Mariano Bula; el ‘Toco’ Castillo, en Santiago; también la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro y el Museo del Deporte. Pronto entregaremos el Dely Valdés, en Colón; el Complejo Deportivo de Penonomé y muchísimas obras más que son para uso de todo el pueblo panameño”, reiteró.

“El tema principal es el talento, ya lo tenemos, lo vemos en todos los deportes. Pero dónde formarlos, dónde les damos todas las herramientas para crecer y ser los mejores del mundo, Un sitio como este es lo que se necesita”, expresó Thomas Christiansen, director técnico de la selección nacional de fútbol, que ya ha podido utilizar estas instalaciones en sus preparaciones.

El centro fue bautizado con el nombre de Luis Carlos “Matador” Tejada, uno de los mayores exponentes del fútbol nacional y quien falleció en 2024 a causa de un pario cardíaco durante un partido recreativo.

El CAR comprende más de 18 mil metros cuadrados de construcción en áreas cerradas y 76 mil metros cuadrados en áreas abiertas. Incluye un edificio administrativo con consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva, un gimnasio de entrenamiento físico, un hotel para deportistas (40 habitaciones en acomodación doble), un edificio polideportivo, centro especializado en gimnasia y combate, centro acuático con piscina olímpica (con graderías para 1,300 personas), piscina de calentamiento, pista de atletismo y una cancha de fútbol con medidas FIFA.

Las edificaciones están provistas con electricidad y sistemas especiales. Cuentan con equipamiento deportivo para todas las instalaciones, infraestructura potable, sanitaria y pluvial, iluminación exterior, dos rotondas vehiculares, aceras, tanques de almacenamiento, planta de tratamiento de agua, áreas verdes y paisajismo. También dispone de 99 estacionamientos en áreas externas (83 para visitantes y 16 para personal administrativo).

La obra tuvo una inversión total de B/.58,530,550.69 beneficiando con empleos a 345 personas, durante su periodo de construcción.

“No podemos permitir que estas instalaciones se deterioren”, advirtió el presidente Mulino, haciendo un llamado a las autoridades, clubes y federaciones a asumir un rol activo en su conservación.

Renace el estadio Roberto Mariano Bula

Luego de casi nueve años de abandono, el presidente de la República, José Raúl Mulino, cumplió la promesa hecha a los colonenses al inaugurar el remodelado estadio de béisbol Roberto Mariano Bula, en la ciudad de Colón. Con esta entrega, los deportistas y aficionados colonenses cuentan ahora con instalaciones de primer nivel que cumplen con las especificaciones de la Major League Baseball (MLB).

“Hoy es un día para festejar, porque a partir de ahora todos podrán disfrutar este estadio como un lugar de encuentro de la familia con el deporte, y también, como un espacio que va a generar actividad económica a través de eventos nacionales e internacionales. Deseo de todo corazón que este estadio se convierta en un semillero de grandes jugadores”, resaltó el presidente Mulino.

La remodelada instalación tiene capacidad para acoger a unos 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos. Dispone de locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, “clubhouse”, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería.

Además de estas especificaciones, el nuevo estadio, que será administrado por Pandeportes, tiene terreno de césped sintético con especificaciones de la Major League Baseball, apto para la realización de juegos de la liga local, partidos internacionales y del béisbol profesional.

“Cuando hay voluntad, el pueblo quiere algo y el dinero se usa correctamente, las obras se terminan, así como hemos hecho con otras obras como el Hospital Manuel Amador Guerrero en esta provincia. Nos pusimos la meta de pagar, ordenar y terminar lo que otros prometieron y dejaron abandonado, porque las obras son para el pueblo”, resaltó el mandatario.

Los trabajos de reactivación del estadio Roberto Mariano Bula estuvieron a cargo de la empresa Administración de Proyectos de Construcción, S. A. (Aprocosa), ya que la orden de proceder de la obra fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con proyección de 20 meses en su fase de construcción y un costo original del contrato por B/.15,591,271.76. Sin embargo, todo fue dejado en abandono hasta ahora. El valor final total del contrato sería de B/.33.7 millones.

Estos proyectos reafirman el compromiso del Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, con la transformación del deporte panameño, apostando por infraestructuras modernas y funcionales que inspiren a nuevas generaciones de atletas.

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