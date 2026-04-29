Nuevas instalaciones que elevarán el deporte panameño

Poner los recursos en obras concretas ha sido el norte de Pandeportes en esta administración. Y el principal objetivo ha sido el de reactivar obras que habían quedado relegadas al abandono por varios años.

El pasado 20 de marzo fue inaugurado el Centro de Alto rendimiento (CAR) Luis Carlos ‘Matador’ Tejada, un magno complejo de más de 94 mil metros cuadrados que permitirá llevar a diferentes disciplinas deportivas a un nivel superior de competitividad.

Este centro servirá para entrenar a los atletas de alto nivel del país y será sede de eventos deportivos nacionales e internacionales en diversas disciplinas, el primero de ellos, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que tuvieron lugar del 12 al 25 de abril 2026 y que reunieron a 2 mil jóvenes atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). Después de los juegos, el centro queda operativo para todos los atletas a nivel nacional, de acuerdo con Miguel Ordóñez, director de Pandeportes.

Ordóñez explicó que el proyecto evolucionó durante su ejecución, pasando de un centro de entrenamiento a un modelo híbrido que permitirá también la realización de competencias. Según indicó, esta transformación buscó maximizar el impacto de una inversión de gran escala. “No tenía sentido limitarlo solo al entrenamiento”, sostuvo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó durante el acto inaugural que “Este centro de alto rendimiento viene a saldar una deuda, a dar apoyo concreto al talento panameño, en instalaciones de clase mundial para que el desarrollo deportivo esté acompañado del Estado, garantizando el presente y futuro de nuestros gloriosos deportistas”.

“Les quiero expresar que estoy orgulloso de liderar un gobierno que está poniendo los recursos en obras concretas. Terminamos el Mariano Bula; el ‘Toco’ Castillo, en Santiago; también la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro y el Museo del Deporte. Pronto entregaremos el Dely Valdés, en Colón; el Complejo Deportivo de Penonomé y muchísimas obras más que son para uso de todo el pueblo panameño”, reiteró.

“El tema principal es el talento, ya lo tenemos, lo vemos en todos los deportes. Pero dónde formarlos, dónde les damos todas las herramientas para crecer y ser los mejores del mundo, Un sitio como este es lo que se necesita”, expresó Thomas Christiansen, director técnico de la selección nacional de fútbol, que ya ha podido utilizar estas instalaciones en sus preparaciones.

El centro fue bautizado con el nombre de Luis Carlos “Matador” Tejada, uno de los mayores exponentes del fútbol nacional y quien falleció en 2024 a causa de un pario cardíaco durante un partido recreativo.

El CAR comprende más de 18 mil metros cuadrados de construcción en áreas cerradas y 76 mil metros cuadrados en áreas abiertas. Incluye un edificio administrativo con consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva, un gimnasio de entrenamiento físico, un hotel para deportistas (40 habitaciones en acomodación doble), un edificio polideportivo, centro especializado en gimnasia y combate, centro acuático con piscina olímpica (con graderías para 1,300 personas), piscina de calentamiento, pista de atletismo y una cancha de fútbol con medidas FIFA.

Las edificaciones están provistas con electricidad y sistemas especiales. Cuentan con equipamiento deportivo para todas las instalaciones, infraestructura potable, sanitaria y pluvial, iluminación exterior, dos rotondas vehiculares, aceras, tanques de almacenamiento, planta de tratamiento de agua, áreas verdes y paisajismo. También dispone de 99 estacionamientos en áreas externas (83 para visitantes y 16 para personal administrativo).

La obra tuvo una inversión total de B/.58,530,550.69 beneficiando con empleos a 345 personas, durante su periodo de construcción.

“No podemos permitir que estas instalaciones se deterioren”, advirtió el presidente Mulino, haciendo un llamado a las autoridades, clubes y federaciones a asumir un rol activo en su conservación.