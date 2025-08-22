Oficialmente ‘jubilaciones especiales’ de magistrados quedan anuladas

Las llamadas ‘jubilaciones especiales’ de la Corte Suprema de Justicia quedan anuladas de manera oficial y definitiva. Este viernes, se publicó en gaceta oficial el acuerdo No. 614 que deja sin efecto la creación del fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial.

En primera instancia, el pleno de la Corte Suprema de Justicia había aprobado un acuerdo que establecía una jubilación, que los magistrados denominaron compensación por retiro, del 100% del salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir 14 mil dólares.

Este primer acuerdo, el No. 407 era del 18 de julio de 2024, sin embargo no fue hasta inicios de agosto de 2025 que se publicó en Gaceta Oficial.

Desde este momento, inició la ola de críticas hacia el Órgano Judicial tanto de la sociedad civil como de otros Órganos del Estado.