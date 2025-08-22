  1. Inicio
PANAMÁ

Oficialmente ‘jubilaciones especiales’ de magistrados quedan anuladas

El acuerdo crea el fondo de compensación por retiro para los magistrados de la Corte Suprema quedó oficialmente anulado.
Por
Kathyria Caicedo
  • 22/08/2025 13:43

De manera expedita, el acuerdo que crea el fondo de compensación por retiro para los magistrados de la Corte Suprema quedó oficialmente anulado.

Las llamadas ‘jubilaciones especiales’ de la Corte Suprema de Justicia quedan anuladas de manera oficial y definitiva. Este viernes, se publicó en gaceta oficial el acuerdo No. 614 que deja sin efecto la creación del fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial.

En primera instancia, el pleno de la Corte Suprema de Justicia había aprobado un acuerdo que establecía una jubilación, que los magistrados denominaron compensación por retiro, del 100% del salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir 14 mil dólares.

Este primer acuerdo, el No. 407 era del 18 de julio de 2024, sin embargo no fue hasta inicios de agosto de 2025 que se publicó en Gaceta Oficial.

Desde este momento, inició la ola de críticas hacia el Órgano Judicial tanto de la sociedad civil como de otros Órganos del Estado.

Jubilaciones especiales de la Corte Suprema de Justicia quedan eliminadas

La noche del jueves 21 de agosto, la Corte Suprema publicó el Acuerdo No. 614, el cual aprueba dejar sin efecto la creación del fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial.

Este viernes 22 de agosto, en la Gaceta No. 30349 está incluido este Acuerdo, por lo que las ‘jubilaciones especiales’ quedan eliminadas de manera oficial.

