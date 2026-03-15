Panamá refuerza vigilancia en aeropuertos y puertos ante conflicto en Medio Oriente

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, informó que las autoridades han reforzado las medidas de vigilancia en aeropuertos y terminales portuarias del país, en medio de la creciente tensión por el conflicto en Medio Oriente.

Durante una entrevista en el programa Debate Abierto, el ministro explicó que Panamá mantiene comunicación permanente con agencias internacionales de seguridad para monitorear cualquier situación que pueda representar un riesgo.

“Seguimos siendo la ruta de tráfico comercial más grande del planeta. No importa quién crea que nos supera, seguimos siendo el intercambio principal entre Europa y Oriente y entre las dos costas de Estados Unidos y el resto del mundo”, señaló Abrego.

El ministro destacó que esta posición estratégica ha permitido al país mantener estabilidad en materia de seguridad, aunque también lo convierte en un punto de atención para organizaciones que pudieran intentar afectar el comercio internacional.

En ese sentido, indicó que Panamá continúa siendo considerado un posible objetivo por parte de grupos terroristas debido a su papel clave en el comercio mundial.

Abrego explicó que, ante los recientes acontecimientos en el Golfo Pérsico, las autoridades panameñas han fortalecido los controles de seguridad en aeropuertos y puertos, además de mantener intercambio de información con agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos y de otros países.

El titular de Seguridad aclaró que, hasta el momento, no existe información que indique la planificación de un ataque o atentado en territorio panameño. No obstante, aseguró que el país mantiene medidas preventivas adicionales para garantizar la seguridad nacional y proteger su papel estratégico en el comercio internacional.