Panamá se posiciona en el puesto No. 39 en el ‘World Happiness Report 2026’

En medio de un mundo marcado por incertidumbres, tensiones sociales y cambios en la forma en que las personas viven y se relacionan, Panamá subió al puesto N°39 en el ranking global de felicidad, dos posiciones por encima del lugar 41 que ocupaba en 2025.

El dato proviene del World Happiness Report 2026, un informe que cada año toma el pulso al bienestar de las personas en más de 140 países, este ranking va desde el 2023 al 2025. La medición se basa en la evaluación que hacen las personas de su propia vida en una escala del 0 al 10 con encuestas de la Gallup World Poll. Esta medición se complementa con seis factores principales: el ingreso per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción.

Panamá también registró un incremento en su puntuación, al pasar de 6.407 en el ranking del 2025, que comprende desde el 2022 al 2024 a 6.547 en el de 2026, situándose por encima de países como España, Guatemala y Argentina. A nivel global, el ranking continúa encabezado por Finlandia, seguido por otros países como Islandia, Dinamarca y Costa Rica, que mantienen puntuaciones superiores a 7, de acuerdo con los datos del informe.

A partir de estas respuestas, el informe no solo establece posiciones en el ranking, sino que también desglosa los factores que influyen en la evaluación de vida de cada país.

En ese marco, los cambios entre un año y otro suelen ser moderados. Las variaciones en puntaje, como la registrada por Panamá, responden a ajustes en la percepción de los ciudadanos y a la evolución de los indicadores que componen el estudio.

En ese escenario global, el avance de Panamá se inscribe como una variación dentro de una medición donde cada décima cuenta y donde los cambios, aunque pequeños, forman parte de una tendencia que se construye año a año, reflejando cambios progresivos en la percepción de bienestar a lo largo del tiempo.