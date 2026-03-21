Panamá se posiciona en el puesto No. 39 en el ‘World Happiness Report 2026’

El panorama mundial actual genera incertidumbre no solo en Panamá, sino alrededor del planeta. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán ha ocasionado un alza en los precios del combustible que afectan el costo de la vida para los consumidores, un efecto que se prevé siga acentuándose mientras se extienda el conflicto.'En un mundo en guerra es muy difícil estar felices o alcanzar la felicidad. Aunque habrá quien diga que no tiene nada que ver con los bombardeos a Palestina o Irán, pero el hecho que estén muriendo miles de personas corroe nuestro sentido de humanidad. Aunado a las consecuencias del alza del petróleo que impactará directamente en nuestros bolsillos', concluyó Rodríguez.