PANAMÁ

Panamá y Francia refuerzan seguridad marítima con nuevo acuerdo

El acuerdo busca intensificar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos que afectan las rutas marítimas del Caribe.
Por
Leiny Pérez
  • 06/10/2025 16:55
El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y las Fuerzas Armadas de las Antillas firmaron una carta de intenciones para reforzar la cooperación marítima y combatir el tráfico ilícito en el Caribe

El contralmirante Jean-Baptiste Soubrier, comandante superior de las Fuerzas Armadas en las Antillas, y el comisionado Luis Antonio de Gracia, director general del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), firmaron el pasado 2 de octubre una carta de intenciones destinada a fortalecer la cooperación entre Francia y Panamá en materia de seguridad marítima.

El acuerdo busca intensificar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos que afectan las rutas marítimas del Caribe. Según ambas autoridades, esta colaboración complementa los intercambios ya existentes entre las aduanas y la policía francesa, y permitirá una mayor eficacia en las operaciones contra las redes criminales internacionales.

Las Fuerzas Armadas de las Antillas, con base en Martinica y Guadalupe, cuentan con cerca de 1,300 efectivos que participan en misiones de patrullaje, protección del medio ambiente marino y asistencia humanitaria. Solo en 2024, la Armada francesa incautó 48 toneladas de droga, más de la mitad bajo control táctico de estas fuerzas.

Esta colaboración complementa los intercambios ya existentes entre las aduanas y la policía francesa.
Panamá, por su parte, representa un punto estratégico en el tránsito marítimo mundial, ya que por el Canal pasa alrededor del 5 % del comercio global. Este nuevo acuerdo refuerza los vínculos históricos y de amistad entre ambos países, y consolida a Panamá como un socio clave en los esfuerzos internacionales por reducir el flujo de drogas hacia Europa a través del Caribe.

Tanto las autoridades panameñas como las francesas coincidieron en que el fortalecimiento de esta cooperación es una respuesta necesaria ante el aumento del narcotráfico y la violencia que genera en la región.

