Panamá y Francia refuerzan seguridad marítima con nuevo acuerdo

<b>Panamá, por su parte, representa un punto estratégico en el tránsito marítimo mundial, ya que por el Canal pasa alrededor del 5 % del comercio global.</b> Este nuevo acuerdo refuerza los vínculos históricos y de amistad entre ambos países, y consolida a Panamá como un socio clave en los esfuerzos internacionales por reducir el flujo de drogas hacia Europa a través del Caribe.Tanto las autoridades panameñas como las francesas coincidieron en que el fortalecimiento de esta cooperación es una respuesta necesaria ante el aumento del narcotráfico y la violencia que genera en la región.