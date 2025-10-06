Panamá y Francia refuerzan seguridad marítima con nuevo acuerdo

El contralmirante Jean-Baptiste Soubrier, comandante superior de las Fuerzas Armadas en las Antillas, y el comisionado Luis Antonio de Gracia, director general del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), firmaron el pasado 2 de octubre una carta de intenciones destinada a fortalecer la cooperación entre Francia y Panamá en materia de seguridad marítima.

El acuerdo busca intensificar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos que afectan las rutas marítimas del Caribe. Según ambas autoridades, esta colaboración complementa los intercambios ya existentes entre las aduanas y la policía francesa, y permitirá una mayor eficacia en las operaciones contra las redes criminales internacionales.

Las Fuerzas Armadas de las Antillas, con base en Martinica y Guadalupe, cuentan con cerca de 1,300 efectivos que participan en misiones de patrullaje, protección del medio ambiente marino y asistencia humanitaria. Solo en 2024, la Armada francesa incautó 48 toneladas de droga, más de la mitad bajo control táctico de estas fuerzas.