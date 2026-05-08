Panamá y Portugal fortalecen cooperación con acuerdo sobre el Canal de Panamá

Portugal anunció su adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, en un gesto que refuerza el respaldo internacional al libre tránsito y la seguridad marítima de la vía interoceánica.A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que <b>el anuncio tuvo lugar durante una reunión sostenida este jueves </b>entre el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional encargado<b>, Alejandro Mendoza</b>, y la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, <b>Ana Isabel Xavier.</b>Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron temas relacionados con <b>el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y una agenda conjunta enfocada en el desarrollo científico, educativo y la seguridad global.</b>Entre los acuerdos alcanzados destaca la creación de <b>nuevos mecanismos de cooperación académica y científica</b>, incluyendo <b>oportunidades de becas e intercambio para estudiantes panameños en áreas estratégicas como el aprendizaje del idioma portugués</b>, tecnología digital, oceanografía y ciencias del espacio. La secretaria de Estado Xavier anunció formalmente que la que Portugal se adherirá al protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, en medio de un contexto geopolítico marcado por tensiones comerciales y desafíos en la seguridad marítima global.La reunión concluyó con una invitación formal a las autoridades portuguesas para participar en las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, previstas para finales de junio en Panamá.