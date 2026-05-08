Panamá y Portugal fortalecen cooperación con acuerdo sobre el Canal de Panamá

Portugal anunció su adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, en un gesto que refuerza el respaldo internacional al libre tránsito y la seguridad marítima de la vía interoceánica.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que el anuncio tuvo lugar durante una reunión sostenida este jueves entre el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional encargado, Alejandro Mendoza, y la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, Ana Isabel Xavier.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y una agenda conjunta enfocada en el desarrollo científico, educativo y la seguridad global.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la creación de nuevos mecanismos de cooperación académica y científica, incluyendo oportunidades de becas e intercambio para estudiantes panameños en áreas estratégicas como el aprendizaje del idioma portugués, tecnología digital, oceanografía y ciencias del espacio.

La secretaria de Estado Xavier anunció formalmente que la que Portugal se adherirá al protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, en medio de un contexto geopolítico marcado por tensiones comerciales y desafíos en la seguridad marítima global.

La reunión concluyó con una invitación formal a las autoridades portuguesas para participar en las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, previstas para finales de junio en Panamá.