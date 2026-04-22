Panameños piden reformar el Idaan, no privatizarlo

Muy por detrás aparecen otras opciones: que el sistema sea administrado por la Autoridad del Canal de Panamá (15,9%), alianzas público-privadas (12,0%) o su conversión en ministerio (10,0%).

El problema del agua en Panamá y la situación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reflejan con claridad las prioridades ciudadanas. La encuesta indica que el 53,3% de los panameños considera que la solución pasa por reestructurar la institución con mejor gestión y control.

La privatización del Idaan solo obtiene un 6,8% de respaldo, lo que evidencia una clara resistencia ciudadana a esta alternativa.

El mensaje es consistente: los panameños no buscan cambiar el modelo hacia lo privado, sino mejorar la eficiencia del sistema público. La demanda es por gestión, no por sustitución institucional.

La encuesta Vea Panamá: La verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y sus principales preocupaciones.

Se trata de un estudio cuantitativo basado en 1.506 entrevistas presenciales realizadas en ocho provincias del país —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—. El trabajo de campo abarcó más de 32 distritos y 72 corregimientos, con selección aleatoria dentro de los hogares. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de 2,5%. La recolección de datos se realizó del 12 al 16 de abril de 2026.