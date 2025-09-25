  1. Inicio
PANAMÁ

PASE-U: Ifarhu anuncia fecha del segundo pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) prepara 2do pago del Pase U.
Kathyria Caicedo
  • 25/09/2025 07:21
El IFARHU ha dado a conocer la programación de los pagos de PASE-U, de becas y asistencias nuevas vigentes.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anuncia el inicio del segundo pago del PASE-U, el cual se realizará de forma escalonado en todo el país.

La entidad ha informado que desde el 1 de octubre se realizará el desembolso del PASE-U, que es el Programa de Asistencia Social Educativa Universal, el cual beneficia a más de 671 mil estudiantes de educación básica, media y premedia.

El calendario, centros de pago y actualizaciones se publicarán por provincia.

¿Cuáles son los montos del PASE-U?

- B/.270.00 para la educación primaria, lo que corresponde a B/.90.00 cada 3 meses.

- B/.360.00 para educación premedia, lo que corresponde a B/.120.00 cada 3 meses.

- B/.450.00 para educación, media, lo que corresponde a B/.150.00 cada 3 meses.

