Línea 1 del Metro de Panamá paralizada, ¿qué está ocurriendo?

El servicio en la <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Línea 1 del Metro de Panamá</a></b> se encuentra <b>detenido temporalmente</b> debido a una interrupción en nuestro sistema de energía, causada por un <b>impacto de rayo</b>.A través de sus redes sociales, el Metro de Panamá ha informado que su equipo técnico ya se encuentra en el lugar trabajando para <b>restablecer el servicio a la brevedad posible</b>.La paralización ocurre en medio de una tormenta eléctrica que cae sobre varios puntos de la Ciudad de Panamá.Debido a la intensidad de la tormenta, el agua también logró afectar la <b>Estación de 5 mayo</b>, en videos divulgados en redes sociales se puede cómo se filtraba el agua dentro de las instalaciones del <b>Metro de Panamá.</b>Las lluvias han provocado que varios sectores de Panamá se vean afectados, especialmente el tráfico por las inundaciones en las vías. En este momento, el <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a></b> <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/clima-en-panama-pronostico-para-este-jueves-25-de-septiembre-LA16251802" target="_blank">mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta las 11:59 p.m del 27 de septiembre de 2025.</a></b>