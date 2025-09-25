Línea 1 del Metro de Panamá paralizada, ¿qué está ocurriendo?

El servicio en la Línea 1 del Metro de Panamá se encuentra detenido temporalmente debido a una interrupción en nuestro sistema de energía, causada por un impacto de rayo.

A través de sus redes sociales, el Metro de Panamá ha informado que su equipo técnico ya se encuentra en el lugar trabajando para restablecer el servicio a la brevedad posible.

La paralización ocurre en medio de una tormenta eléctrica que cae sobre varios puntos de la Ciudad de Panamá.

Debido a la intensidad de la tormenta, el agua también logró afectar la Estación de 5 mayo, en videos divulgados en redes sociales se puede cómo se filtraba el agua dentro de las instalaciones del Metro de Panamá.

Las lluvias han provocado que varios sectores de Panamá se vean afectados, especialmente el tráfico por las inundaciones en las vías. En este momento, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta las 11:59 p.m del 27 de septiembre de 2025.