Futuros ases de la pista en la subasta del Haras San Miguel

Para la noche del martes 14 de octubre, a partir de las 7:00 p. m., el prestigioso establecimiento de crianza Haras San Miguel estará celebrando su subasta anual de 33 calificados productos nacidos en 2024, cuyo evento tendrá como escenario el Padock interno del Hipódromo Presidente Remón.

En la subasta se pondrán a la venta, al mejor postor, hijos de los reputados padrillos y pisteros norteamericanos ‘Dublín’ (10), Jaguar Paw’ (11), ‘Salustio’ (3) y del nativo ‘Punta de lanza’ (9).

Las piezas que serán presentadas han sido seleccionadas luego de un cuidadoso proceso, con una evidente preocupación por acrecentar el elevage criollo, y para ello se llevó a cabo un avance paralelo a la tecnología moderna en materia de la cría de caballos purasangre de carreras.

Jaguar Paw aportará la mayor producción

‘Jaguar Paw’ presenta un linaje perfecto, a través de su padre, ‘Giant’s Causeway’, poseedor de la sangres de grandes reproductores como ‘Storm Cat’, ‘Secretariat’, ‘Northern Dancer’ y ‘Bold Ruler’ en la línea paterna; mientras que con su madre ‘Molto Vita’ se aprecia el poder de ‘Mr, Prospector’, ‘Neartic’, ‘Sir Ivor’ y ‘Native Dancer’.

Entre los once productos de ‘Jaguar Paw’ para esta subasta, (cuatro machos y siete hembras) figuran entre ellos hijos en los vientres de la campeona Grígora, Katalina la Oh, Zanzibar y One Million Lady.

‘Dublín’, padrillo líder de la temporada 2025

Nacido en Estados Unidos en el año 2007, Dublín presentará 10 productos, de ellos 4 hembras y 6 machos, es un alazán hijo de Afleet Alex’, en ‘Classy Mirage’, ganador en su país de origen de dos carreras y $ 438,949 en premios, incluso el Hopeful S. (G1); 2° en el Southwest S. (G3); y 3° en el Arkansas Derby (G1) y Rebel S. (G2).

Sus hijos han logrado victorias en Estados Unidos, Canadá, Italia, Korea y Puerto Rico, sumando 320 carreras ganadas de 1000 Mts. a 2300 Mts. y más de $9,000,000 en premios acumulado, entre los que se destacan ‘Celtic Chaos’, ($751,431); ‘John Morrissey S.-R (Sar, $55,000), ‘Dr. Blarney’ ($721,528); ‘Carl Hanford’, Memorial S. ($30,000), ‘Dublin Girl’ (2 victorias, ($113,000) y ‘Maddie May’ ($60,000).

Para este remate presentará ejemplares hijos de madres como La Muyi, Mamá Bella, Risitos de Oro, My Sofi, Windy Bow y Candy Power.

Del padrillo criollo colorado ‘Punta de Lanza’ pasarán a las pujas y repujas cuatro hembras y cinco machos, destacándose descendientes de las yeguas Garantisada, The Blonde Queen y EDK Came to Win.

‘Punta de Lanza’, ganador de tres carreras en cuatro salidas a la pista, incluyendo el Clásico Augusto Samuel Boyd, de su primera generación se destaca ‘Sol Kung Hey’, ganador del Clásico familia Farrugia, además de dos escoltas en los clásicos de las familias Delvalle y Boyd Paredes.

Finalmente el padrillo norteamericano ‘Salustio’ presentará tres productos machos, a saber, hijos de Black Magic Women, Keki Keki y Martes de Carnaval, todos colorados.

En la subasta entrarán descendientes en calidad de nietos de los estelaristas Storm Treasure (3), Tolomeo (2), ‘Evaristo’ (2), en tanto que Forever And Ever y Charlie (1).

Exámenes veterinarios

El establecimiento de crianza ha tenido mucho cuidado en presentar a los ejemplares en las mejores condiciones físicas, para lo cual todas las piezas han pasado los exámenes veterinarios necesarios, como una garantía a los compradores en la subasta pública de la fecha.

Cuna de campeones, líderes de estadísticas

Los registros existentes en el Stud Book y Estadísticas del Hipódromo Presidente Remón dan fe de los triunfos en diferentes renglones de esta actividad acaparados por el Haras San Miguel.

Entre ellos podemos mencionar los obtenidos en carreras ganadas y sumas de todos los tiempos, como también el dominio que en este recuento han logrado muchos equinos descendientes de este centro de crianza en muchísimos renglones adicionales, como también muchos equinos criados en este establecimiento de crianza que han establecido marcas de pista.

Victorias de cuatro clásicos del Caribe con ‘Montecarlo’, ‘Barremina’, ‘Evaristo’ y ‘Cafajeste’, con triunfos de ‘Lala G’ en el primer Clásico Dama del Caribe, ‘Espaviento’, en el Clásico Confraternidad del Caribe, en tanto que ‘El Celestial’ y ‘Bella Vecina’ en el Clásico Velocidad del Caribe, sumando ‘Evaristo’ el Clásico Presidente de la República.

En la actual temporada hípica el Haras San Miguel marcha al frente en la estadística de criadores, mientras que en la de padrillos, Dublín y Jaguar Paw registran las dos primeras posiciones, respectivamente.

Presentación previa de los ejemplares

Una previa de lo que será la subasta del 14 de octubre se celebrará el sábado 11 de octubre a partir de las 8:00 a.m. en un desayuno exhibición de los ejemplares que serán oficialmente subastados, cita que se llevará a cabo en el área de los establos del Haras San Miguel en el Hipódromo Presidente Remón, encuentro al cual se invita a todas las partes interesadas en los productos a rematar.

Dado el probado resultado que se ha obtenido de las piezas adquiridas en las anteriores subastas anuales del Haras San Miguel, es de esperarse una gran afluencia de inversionistas hípicos para la presente edición.