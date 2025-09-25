Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 25 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este jueves 25 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Pilar López, del Imhpa, se espera cielos nublados con algunas lluvias y aguaceros de manera más aisladas.

La actividad en el Oceáno Atlántico y con esto aumentan las probabilidades de precipitaciones significativas en Panamá, el IMHPA pide a la población estar vigilante de las condiciones climáticas.

En este momento, el IMHPA mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta las 11:59 p.m del 27 de septiembre de 2025.

La zona de convergencia se mantiene sobre el Istmo interactuando con sistema de baja presión, especialmente al noroeste de Colombia, especialmente por la proximidad de la onda tropical No. 32 de Panamá.

Pronóstico del clima en Panamá para este jueves 25 de septiembre

- Para horas de la mañana: Desde horas de la madrugada han iniciado las lluvias, especialmente en zonas marítimas y han estado ingresando a tierra firme. Las probabilidades de tormenta estarán hacia Colón, Guna Yala, al sur de la Península de Azuero y el Golfo de Chiriquí. Tampoco se descartan hacia Panamá Este.

- Para la tarde: Se mantendrán las precipitaciones hacia el sector occidental del país (Chiriquí y Bocas del Toro), también en provincias centrales con posibilidades de ser bastante fuertes en Veraguas y Chiriquí. Hacia el oriente del país se espera mejoren las condiciones.

- Para la noche: Lluvias dispersas hacia provincias centrales y occidente del país, de manera ligerada a moderada.