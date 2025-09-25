Minsa confirma hackeo en una de sus plataformas y descarta fuga de datos médicos

El <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b> informó este jueves 25 de septiembre que una de sus plataformas digitales fue blanco de un <b>ataque cibernético</b> durante el fin de semana.La institución aclaró que el incidente no comprometió ninguno de los sistemas de atención médica ni las bases de datos con <b>información personal de pacientes</b>, por lo que la confidencialidad de los historiales clínicos permanece intacta.Según el comunicado, la afectación se registró en el <b>Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Salud (SIMEPLANS)</b>, una herramienta que contiene políticas, normativas y planes anuales de gestión, documentos de carácter público que no incluyen información sensible.