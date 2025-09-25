Minsa confirma hackeo en una de sus plataformas y descarta fuga de datos médicos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves 25 de septiembre que una de sus plataformas digitales fue blanco de un ataque cibernético durante el fin de semana.

La institución aclaró que el incidente no comprometió ninguno de los sistemas de atención médica ni las bases de datos con información personal de pacientes, por lo que la confidencialidad de los historiales clínicos permanece intacta.

Según el comunicado, la afectación se registró en el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Salud (SIMEPLANS), una herramienta que contiene políticas, normativas y planes anuales de gestión, documentos de carácter público que no incluyen información sensible.