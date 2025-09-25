Presupuesto del Canal de Panamá es aprobado en segundo debate

Durante el pleno legislativo de este miércoles, se realizó la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 309, que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal de 2026.

El presupuesto del Canal de Panamá entre en vigencia del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre 2026.

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal; Ricaurte Vásquez, administrador; y la subadministradora Ilya Espino de Marotta atendieron los diversos cuestionamientos de los diputados, especialmente relacionados a las estimaciones presupuestarias de egresos e ingresos de la vía interoceánica.