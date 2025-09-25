  1. Inicio
PANAMÁ

Presupuesto del Canal de Panamá es aprobado en segundo debate

El presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá tiene vigencia fiscal del 1 de octubre del 2025 al 30 de septiembre de 2026.
Por
Kathyria Caicedo
  • 25/09/2025 07:58
El Pleno Legislativo aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 309, que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá.

Durante el pleno legislativo de este miércoles, se realizó la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 309, que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal de 2026.

El presupuesto del Canal de Panamá entre en vigencia del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre 2026.

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal; Ricaurte Vásquez, administrador; y la subadministradora Ilya Espino de Marotta atendieron los diversos cuestionamientos de los diputados, especialmente relacionados a las estimaciones presupuestarias de egresos e ingresos de la vía interoceánica.

La ACP proyecta una reducción en los ingresos totales, que pasarán de 5.623,5 millones de dólares a 5.207,2 millones de dólares, una caída de más de 400 millones. El presupuesto de inversiones del Canal sería de 756,1 millones de dólares repartidos en 31 proyectos, entre ellos el reservorio de Río Indio, el cual también generó algunas de las interrogantes de los diputados.

