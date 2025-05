Periodistas Álvaro Alvarado y Félix Tijerino denuncian intimidación del Ministerio Público

Este miércoles, los periodistas Álvaro Alvarado y Félix Tijerino presentaron una carta ante el procurador general de la Nación, Luis Gómez, en la que le solicitan que investigue una resolución en la que dos fiscales ordenan pesquisas sobre las direcciones de IP de ambos comunicadores, pese a no estar vinculados con ninguna causa judicial que requiera dicho procedimiento.

Se trataría de fiscales de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada que avanzan una investigación sobre un caso que involucra la disputa por una herencia, en la que, de acuerdo con reportes periodísticos, estaría vinculado un alto funcionario del gobierno.

“Valiéndose de un proceso judicial que tramita esa fiscalía, donde ellos [Alvarado y Tijerino] no son parte, no son indiciados, no son querellados, ellos solo divulgaron una información como periodistas (...) la Fiscalía, valiéndose de ese expediente, los está tratando de intimidar utilizando los peritos del Ministerio Público”, señaló el abogado David Cuevas.

Los periodistas denuncian que los fiscales incluyeron, dentro de las órdenes en la Resolución de Comisión N° 23, unas diligencias de análisis del sitio web donde albergan sus publicaciones, incluyendo establecer direcciones IP -identificación única de un dispositivo en la red- de los comunicadores y además direcciones asociadas. Lo anterior, pocos días después de que difundieran una entrevista sobre el litigio por la herencia en el programa “Noticias 180 Minutos con Álvaro Alvarado” y en la plataforma digital InformaT Panamá, que dirije Tijerino.

“Nos preocupa este tipo de diligencia, ni yo ni el colega Tijerino somos partes del proceso. Lo único que hicimos fue darle seguimiento a esta información de una herencia en la que está involucrada una familia de La Chorrera y la familia del canciller. Nosotros hablamos con la familia de La Chorrera y no hemos negado entrevistas a nadie”, manifestó Alvarado a La Estrella de Panamá.

El periodista contó que espera que los fiscales rectifiquen la resolución donde se ordenan las diligencias y considera un precedente funesto para el ejercicio del periodismo que se utilicen los mecanismos de la justicia para intimidar a los comunicadores.

“Yo lo que percibo es que esto parece que se da con un ánimo de amedrentar a los periodistas y los medios de comunicación que de alguna forma nos atrevemos a denuncias e investigar. ¿Buscar una IP de un periodista por hacer una entrevista? Eso no tiene sentido”, recalcó Alvarado.