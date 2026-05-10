Planas de asistencia por votos, el acuerdo silencioso para presidir la Asamblea

“El que llega a la Asamblea tiene que marcar, como los diputados”, prometió el contralor Anel Flores hace casi un año, en una entrevista con El Polígrafo de este diario, en la que detalló que se negociaba la instalación de relojes “para eliminar ese formulario de excepción, que no era más que una plana”. Sin embargo, hasta hoy las planas de asistencia no solo no se eliminaron; por el contrario, se multiplicaron por 10, supuestamente como parte de un acuerdo silencioso a cambio del voto para la nueva Presidencia.

A pesar de que en junio pasado Flores dijo a La Estrella de Panamá que habían logrado pactar con la directiva de la Asamblea Nacional que los funcionarios marcaran tres veces al día, aunque aspiraba a que fueran hasta cuatro o cinco, porque “mucha gente en la Asamblea no asiste, no se merece su sueldo y eso es un grave problema para el país”, hasta hoy el único cambio visible es la forma de elaborar dicha plana.

Se trata de un acuerdo del que nadie quiere hablar y que pudo conocer La Decana, el cual implicó reuniones entre el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, con los líderes de bancadas entre enero y marzo pasado, según diversos testigos. Luego de diversas conversaciones, y en medio del pulseo para elegir a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, cuyo periodo se inicia en julio, se pactó que además del personal que usualmente no marca por supuestamente estar trabajando en el circuito o provincia del político, ahora otro tipo de funcionarios tampoco lo haría. ¿Cuáles son las características de estos servidores públicos que no marcan y los motivos para ello?, preguntó La Estrella de Panamá a los diferentes líderes de bancada, pero casi ninguno contestó.

No obstante, a pesar del silencio y las evasivas, este medio pudo confirmar que son 10 funcionarios por cada diputado los que no tienen que marcar desde marzo pasado, tal como lo muestran las hojas del “Control de Asistencia al puesto de trabajo” del Departamento de Registro y Control de Recursos Humanos del Legislativo (ver imagen).

Esto implica que los funcionarios pudieran estar en su casa, trabajando para las fincas privadas de un político o recostados en una hamaca, y a fin de mes se presentan en la oficina del diputado, llenan una hoja a mano y reciben su cheque de manera íntegra, y lo comparten hasta en 90% con el político que les consiguió esa posición.

Legalizando ‘las botellas’

“A las botellas les pido que renuncien porque iremos al Ministerio Público”, dijo Flores a este diario hace un año en una entrevista en la que detalló, a un mes y medio de haber iniciado la auditoría en el Legislativo, que habían detectado unas 500 personas que cobran sin efectuar trabajo alguno. Sin embargo, como se explicó, la hoja de “Control de Asistencia al puesto de trabajo” evidencia un supuesto horario de trabajo de un funcionario, que pudiera no estar desarrollándose. Un ejemplo de estas planas de excepción de la marcación digital a las que pudo acceder La Estrella de Panamá es con las funcionarias que están asignadas al despacho del diputado Marcos Castillero, del PRD. Una denuncia a la redacción del periódico alertó que posiblemente no trabajan y se dedicarían a otras funciones.

“Hay mucha gente que no va a trabajar, todos sabemos que son botellas, pero se amparan bajo una nota firmada que dice que ellos no deben marcar, eso lo estamos cambiando actualmente en conversaciones con la dirigencia de la Asamblea, están poniendo diferentes relojes a nivel nacional”, precisó Flores en El Polígrafo de junio 2025. En ese momento, añadió que no habrían excepciones, salvo los choferes o quienes se quedan hasta tarde, “y son la menor cantidad”, pero esto no ha cambiado en el Palacio Justo Arosemena y actualmente se exceptúan a funcionarios con el puesto de “asistente administrativo II” o“asistente administrativo I”, entre otros cargos. Las funcionarias Ivette y Kiara Solís, por ejemplo, reciben un salario de $5.000 y $2.600, respectivamente, como asesor II y asistente administrativo I, y están exceptuadas de marcar. Este medio intentó contactarlas para conocer sus funciones, pero no se encontraban. Se les dejaron mensajes, que tampoco atendieron. El pasado viernes también se les intentó ubicar en las oficinas de la institución, pero a pesar de que Castillero es el segundo diputado con mayor planilla, con 150 funcionarios o $226 mil mensuales, nadie contestó en su despacho en horas laborables, pese a insistentes intentos. Castillero, quien según los cálculos políticos pudiera ser, a partir de julio, el primer vicepresidente del Legislativo, tampoco quiso responder a este medio sobre los motivos por los cuales se exceptúa a estas funcionarias, al igual que a otras personas de marcar.

El político herrerano tiene la segunda planilla más cuantiosa, antecedida solo por su copartidario Benicio Robinson, que al mes implica un gasto de unos $261 mil, según la información por diputado que hasta abril de 2025 publicaba la Contraloría General. Una Asamblea que solo con las planillas mantiene un gasto mensual de $8 millones y en la que el personal del PRD concentra casi la mitad de todo el gasto de ellas con 45%.

Para sustentar este gasto en funcionamiento, previo al formulario que se revela en esta noticia, antes se hacía una carta del diputado dirigida al presidente del Legislativo para hacer la excepción y trasladar el aval a Recursos Humanos. ¿Por qué la Contraloría no publica el personal por diputado?, ¿en qué concluyó la propuesta de las marcaciones hasta cinco veces, se autorizaron nuevas excepciones?, fueron las preguntas sin responder por parte de esta entidad fiscalizadora. Un silencio similar adoptó Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, en vísperas de las elecciones del Órgano. Pero, el pasado viernes Flores dijo en las televisoras que la auditoría de la Contraloría seguía su curso, refiriéndose a que habían descubierto funcionarios de la bancada independiente Vamos que no cumplen con su horario, lo que en su opinión constituye un “peculado de uso”. “Todos esos muchachos, diputados jóvenes” que están siendo investigados usan planas, señaló. Por su parte, los diputados de Vamos denunciaron que hay 43 funcionarios de su personal que sí trabajan y no pueden cobran.

El silencio cómplice

La Estrella de Panamá contactó por teléfono y le dejó mensajes de texto a todos los jefes de bancada del Legislativo, por el PRD a Jairo “Bolota” Salazar, por el panameñismo a Medín Jiménez, de Realizando Metas a Rogelio Revello, de Cambio Democrático, Yésica Romero, del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, y de la bancada mixta a Joao Guevara, pero ninguno contestó sobre el criterio y razones para decidir las exoneraciones de 10 funcionarios por cada diputado.