Planas de asistencia por votos, el acuerdo silencioso para presidir la Asamblea

Para sustentar este gasto en funcionamiento, previo al formulario que se revela en esta noticia, antes se hacía una carta del diputado dirigida al presidente del Legislativo para hacer la excepción y trasladar el aval a Recursos Humanos.¿Por qué la Contraloría no publica el personal por diputado?, ¿en qué concluyó la propuesta de las marcaciones hasta cinco veces, se autorizaron nuevas excepciones?, fueron las preguntas sin responder por parte de esta entidad fiscalizadora. Un silencio similar adoptó Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, en vísperas de las elecciones del Órgano.Pero, el pasado viernes Flores dijo en las televisoras que la auditoría de la Contraloría seguía su curso, <b>refiriéndose a que habían descubierto funcionarios de la bancada independiente Vamos que no cumplen con su horario</b>, lo que en su opinión constituye un 'peculado de uso'. <i>'Todos esos muchachos, diputados jóvenes' </i>que están siendo investigados usan planas, señaló.Por su parte, <b>los diputados de Vamos denunciaron que hay 43 funcionarios de su personal que sí trabajan y no pueden cobran</b>.