Policlínica de Betania cerrará su cuarto de urgencias temporalmente, ¿a qué se debe?

El cuarto de urgencias de la Policlínica “Don Alejandro De La Guardia, Hijo”, en Betania, cerrará por tres horas este domingo 31 de agosto de 2025, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a una limpieza profunda programada.

“El objetivo de esta acción es garantizar la bioseguridad de los usuarios que asisten a esta unidad de salud, por lo que no se permitirá el acceso al área hasta que concluyan los trabajos”, se detalló en el comunicado oficial.

El servicio se reanudará con normalidad una vez finalice la limpieza.

Ese día, el horario de atención del cuarto de urgencias será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. El lunes, 1 de septiembre, el servicio se retomará en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.