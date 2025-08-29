Policlínica de Betania cerrará su cuarto de urgencias temporalmente, ¿a qué se debe?

El cuarto de urgencias de la <b>Policlínica 'Don Alejandro De La Guardia, Hijo'</b>, en Betania, cerrará por tres horas este domingo 31 de agosto de 2025, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a una <b>limpieza profunda programada.</b><i>'El objetivo de esta acción es garantizar la bioseguridad de los usuarios que asisten a esta unidad de salud, por lo que no se permitirá el acceso al área hasta que concluyan los trabajos'</i>, se detalló en el comunicado oficial. El servicio se reanudará con normalidad una vez finalice la limpieza.Ese día, el horario de atención del cuarto de urgencias será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. El lunes, 1 de septiembre, el servicio se retomará en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.