Caso Listo Wallet genera reacción de la Superintendencia de Bancos

Superintendencia de Bancos respalda la solidez financiera de banco de plaza.
Por
Mileika Lasso
  • 29/08/2025 16:00
La entidad fiscalizadora emitió un comunicado respaldando al Banco Aliado, y confirmando su solidez financiera, instando a la población a ignorar rumores y basarse en información oficial.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a través de su superintendente Milton Ayón Wong, emitió un comunicado oficial en el que respalda la información divulgada por Banco Aliado, S.A., y asegura al público la sólida situación financiera de la entidad.

Según el comunicado de la SBP, los índices de liquidez y solvencia de Banco Aliado, S.A. exceden significativamente los requerimientos mínimos regulatorios, lo que confirma su cumplimiento con la Ley Bancaria de Panamá y las normas vigentes.

La reacción del ente fiscalizador surge porque la entidad financiera informó que “Los señores Budy Attie y Ralph Attie no son, ni directa ni indirectamente, accionistas de Banco Aliado ni forman parte de su Junta Directiva”.

El pasado jueves 28 de agosto, el juez de garantías Luis Ceballos imputó los cargos por asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado contra Budy Attie, con reporte periódico y prohibición de salida del país. Attie está siendo investigado junto a otras personas, incluyendo a su hermano Ralph Attie, por las supuestas irregularidades en la administración de la aplicación Listo Wallet, operada por la Autoridad de Innovación Gubernamental.

La SBP enfatizó que mantiene una supervisión constante sobre todas las entidades bancarias que operan en el país con el objetivo de preservar la estabilidad del Centro Bancario Internacional.

En un llamado a la calma y la responsabilidad, la Superintendencia recomendó a la ciudadanía atender únicamente las comunicaciones oficiales emitidas por la institución y desestimar cualquier rumor sin fundamento que circule en redes sociales o cualquier otro medio.

Asimismo, la SBP recordó que la divulgación de noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional puede ser sancionada, conforme a lo dispuesto en el Artículo 260 del Código Penal.

