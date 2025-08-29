Caso Listo Wallet genera reacción de la Superintendencia de Bancos

El pasado jueves 28 de agosto, el juez de garantías Luis Ceballos imputó los cargos por asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado contra Budy Attie, con reporte periódico y prohibición de salida del país. Attie está siendo investigado junto a otras personas, incluyendo a su hermano Ralph Attie, por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/la-cronologia-de-listo-wallet-de-las-fallas-a-la-investigacion-contra-luis-oliva-CH15567647" target="_blank">las supuestas irregularidades en la administración de la aplicación Listo Wallet, operada por la Autoridad de Innovación Gubernamental.</a></b>