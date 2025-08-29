Caso Listo Wallet genera reacción de la Superintendencia de Bancos

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a través de su superintendente Milton Ayón Wong, emitió un comunicado oficial en el que respalda la información divulgada por Banco Aliado, S.A., y asegura al público la sólida situación financiera de la entidad.

Según el comunicado de la SBP, los índices de liquidez y solvencia de Banco Aliado, S.A. exceden significativamente los requerimientos mínimos regulatorios, lo que confirma su cumplimiento con la Ley Bancaria de Panamá y las normas vigentes.

La reacción del ente fiscalizador surge porque la entidad financiera informó que “Los señores Budy Attie y Ralph Attie no son, ni directa ni indirectamente, accionistas de Banco Aliado ni forman parte de su Junta Directiva”.