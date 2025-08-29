  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Imputan por corrupción a Luis Oliva y Budy Attie; con medida cautelar de firma

El Ministerio Público indicó que las investigaciones iniciaron en el 2023.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones iniciaron en el 2023. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Imputan por corrupción a Luis Oliva y Budy Attie; con medida cautelar de firma
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 29/08/2025 05:53
También se les imputó cargos por asociación ilícita para delinquir. El juez de Garantías decretó ilegales las aprensiones de Oliva, Attie y la abogada Janice Becerra. Esta última, también vinculada al proceso y que enfrenta cargos por peculado

Reporte periódico y prohibición de salida del país. Esas fueron las medidas cautelares decretadas por el juez de garantías Luis Ceballos, al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra, investigados por el caso Fintek.

Oliva y Attie fueron imputados por los cargos de asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos. Mientras que Becerra fue imputada por peculado y asociación ilícita para delinquir.

Aunque se aceptó la imputación de cargos, fue una victoria pírrica para el Ministerio Público. El juez consideró que se cumplieron los requisitos “mínimamente” y que “no están fortalecidos”. Negó la solicitud de la fiscal de detención provisional y decretó ilegal la aprehensión de los tres.

Los hechos

El caso Fintek se remonta al sistema de vales digitales utilizado durante la pandemia y que está fuertemente relacionado a las deudas sin pagar del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo a los proveedores.

La empresa Cable and Wireless ofrecía una plataforma digital para estos vales por un costo de 5.5 millones de dólares al año. Sin embargo, el incumplimiento del pago por parte del gobierno los llevó a terminar el contrato. En julio de 2022 entró entonces la empresa Fintek, vinculada a los Attie, a hacer el servicio, de la mano de Oliva, en ese entonces administrador de la AIG.

Oliva llegó a un acuerdo con la empresa. El Estado no le pagará nada, pero podrán cobrar una comisión de 0.5% a las empresas que aceptarían los vales. Además, pueden ofrecer un servicio de “factoring” por un 4.5%.

El acuerdo fue refrendado por la Contraloría y la empresa prestó el servicio.

Algunos proveedores manifestaron su descontento por tener que pagar el porcentaje, pero aceptaron finalmente, ya que el Estado les adeudaba grandes sumas de dinero.

Postura del Ministerio Público

La Fiscalía arguye que Oliva benefició a Attie al darle acceso a la base de datos con la información sobre los vales y las ganancias por comisiones. Becerra, quien trabajaba como asesora de la AIG sería el enlace. La Fiscalía señala que Oliva vivió por dos años en un apartamento sin pagar alquiler que pertenece a una sociedad en la que Attie es el beneficiario final. La defensa de Oliva niega esto y presentó comprobante de la deuda actual.

Además, hay una cuarta persona vinculada: Ralph Attie, quien no asistió a las audiencias, ya que se encuentra en el hospital. El juez suspendió los términos para él mientras se resuelve el tema médico, por lo cual no fue imputado junto a los demás

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo