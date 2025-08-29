Imputan por corrupción a Luis Oliva y Budy Attie; con medida cautelar de firma

Reporte periódico y prohibición de salida del país. Esas fueron las medidas cautelares decretadas por el juez de garantías Luis Ceballos, al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra, investigados por el caso Fintek. Oliva y Attie fueron imputados por los cargos de asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos. Mientras que Becerra fue imputada por peculado y asociación ilícita para delinquir. Aunque se aceptó la imputación de cargos, fue una victoria pírrica para el Ministerio Público. El juez consideró que se cumplieron los requisitos “mínimamente” y que “no están fortalecidos”. Negó la solicitud de la fiscal de detención provisional y decretó ilegal la aprehensión de los tres.

Los hechos

El caso Fintek se remonta al sistema de vales digitales utilizado durante la pandemia y que está fuertemente relacionado a las deudas sin pagar del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo a los proveedores. La empresa Cable and Wireless ofrecía una plataforma digital para estos vales por un costo de 5.5 millones de dólares al año. Sin embargo, el incumplimiento del pago por parte del gobierno los llevó a terminar el contrato. En julio de 2022 entró entonces la empresa Fintek, vinculada a los Attie, a hacer el servicio, de la mano de Oliva, en ese entonces administrador de la AIG. Oliva llegó a un acuerdo con la empresa. El Estado no le pagará nada, pero podrán cobrar una comisión de 0.5% a las empresas que aceptarían los vales. Además, pueden ofrecer un servicio de “factoring” por un 4.5%. El acuerdo fue refrendado por la Contraloría y la empresa prestó el servicio. Algunos proveedores manifestaron su descontento por tener que pagar el porcentaje, pero aceptaron finalmente, ya que el Estado les adeudaba grandes sumas de dinero.

Postura del Ministerio Público