PANAMÁ

Comunicado oficial de Banco Aliado

Cortesía
  • 29/08/2025 17:33
Banco Aliado reitera su compromiso con la transparencia, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y con la confianza depositada por nuestros clientes, colaboradores y la comunidad en general.

En atención a informaciones recientemente divulgadas en medios de comunicación, Banco Aliado considera oportuno aclarar a la opinión pública lo siguiente:

Los señores Budy Attie y Ralph Attie no son, ni directa ni indirectamente, accionistas de Banco Aliado ni forman parte de su Junta Directiva.

Asimismo, informamos que en los registros de la Superintendencia de Bancos de Panamá consta que dichas personas no forman parte de la estructura accionaria ni de la administración de Banco Aliado.

A lo largo de más de tres décadas, Banco Aliado se ha consolidado como una institución sólida, reconocida en el sistema financiero panameño e internacional por su seriedad, trayectoria y apego a los más altos estándares de gestión y gobierno corporativo.

