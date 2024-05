Presidente electo Mulino: la CSS es un tema nacional y urgente

El presidente electo, José Raúl Mulino, se prepara para asumir su cargo el próximo 1 de julio. Tras una reunión con la bancada de los diputados de Realizando Metas (RM), el partido político con mayor representación en la Asamblea Legislativa, pero no con el control, Mulino delineó los temas que centrarán su gestión desde el primer día.

Uno de los temas más críticos en la agenda del futuro mandatario es la situación de la Caja de Seguro Social (CSS).

Mulino subrayó que abordar este asunto es una cuestión de “carácter nacional” y de “urgente atención”.

La preocupación principal radica en la sostenibilidad del sistema exclusivo de beneficio definido (SEBD), también conocido como el sistema solidario, cuyas reservas están a punto de agotarse.

El presidente electo también abordó el tema de la extinción de dominio, una iniciativa que impulsó sin éxito el gobierno de Laurentino Cortizo. Mulino manifestó cautela respecto a este asunto, calificándolo como “muy delicado” .

Mulino señaló que el proyecto presentado anteriormente no es adecuado y aunque no descartó completamente la posibilidad de retomar la cuestión en el futuro, indicó que en este momento no tiene una posición definida al respecto.

A su llegada a la reunión con la bancada del partido RM, el presidente electo reveló a los medios de comunicación su intención de reunirse con el diputado Juan Diego Vásquez. “Le he manifestado a la bancada de Vamos, a través de Juan Diego Vásquez, que tengo interés en reunirme con ellos”, declaró Mulino.

Mulino expresó su deseo de reunirse con la bancada independiente para explorar diferentes líneas de entendimiento y colaboración. Al ser consultado sobre la posibilidad de reunirse con otras bancadas, el presidente electo afirmó que sí lo haría, destacando su papel como presidente de todos los panameños. “El hecho de estar en una bancada de un partido de gobierno no significa que voy a excluir a nadie. Necesito un consenso mínimo y un consenso nacional para temas muy importantes, y eso es lo que estoy tratando de hacer”, enfatizó.

Además, Mulino adelantó que la próxima semana se darán a conocer los nombres de quienes ocuparán los cargos de ministro de Vivienda, Educación y Gobierno. Con su toma de posesión el 1 de julio, Mulino subraya la importancia de construir puentes y lograr acuerdos para abordar los desafíos del país de manera inclusiva y efectiva.