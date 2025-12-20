Presidente Mulino en el 20 de diciembre: ‘Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades’

En el 36.º aniversario de la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989, el presidente José Raúl Mulino emitió un mensaje a la nación en el que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y reafirmó el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la defensa de la democracia.

“Hoy Panamá guarda luto. Recordamos a las víctimas del 20 de diciembre y acompañamos a sus familias, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva”, expresó el mandatario, a través de su cuenta X, ya que se encuentra participando en la Cumbre de Mercosur que se celebra en Brasil.

El jefe de Estado subrayó que, a más de tres décadas de los hechos, el país debe mantener viva la memoria de lo ocurrido como un acto de respeto y responsabilidad histórica. En su mensaje, hizo un llamado a no repetir los errores del pasado y a fortalecer las instituciones democráticas como garantía de paz y libertad.

“A 36 años, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena para que nunca más repitamos ese triste capítulo de nuestra historia”, afirmó.

El presidente Mulino concluyó su mensaje con una reflexión sobre el valor de la memoria como herramienta de construcción nacional: “Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades”.

La conmemoración del 20 de diciembre continúa siendo un momento de recogimiento y reflexión para el país, en el que se renueva el compromiso con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, en memoria de quienes perdieron la vida durante uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Panamá.