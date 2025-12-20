Presidente Mulino en el 20 de diciembre: ‘Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades’

En el 36.º aniversario de la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989, el presidente José Raúl Mulino emitió un mensaje a la nación en el que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y reafirmó el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la defensa de la democracia.<i><b>'Hoy Panamá guarda luto. Recordamos a las víctimas del 20 de diciembre y acompañamos a sus familias, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva'</b></i>, expresó el mandatario, a través de su cuenta X, ya que se encuentra participando en la Cumbre de Mercosur que se celebra en Brasil. El jefe de Estado subrayó que, a más de tres décadas de los hechos, el país debe mantener viva la memoria de lo ocurrido como un acto de respeto y responsabilidad histórica. En su mensaje, hizo un llamado a no repetir los errores del pasado y a fortalecer las instituciones democráticas como garantía de paz y libertad.<i><b>'A 36 años, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena para que nunca más repitamos ese triste capítulo de nuestra historia',</b></i><b> </b>afirmó.El presidente Mulino concluyó su mensaje con una reflexión sobre el valor de la memoria como herramienta de construcción nacional: 'Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades'.La conmemoración del 20 de diciembre continúa siendo un momento de recogimiento y reflexión para el país, en el que se renueva el compromiso con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, en memoria de quienes perdieron la vida durante uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Panamá.