Presupuesto 2026: Economistas y financistas advierten que sin reformas estructurales, el recorte será insuficiente

Los economistas Olmedo Estrada y Francisco Alvarez De Soto coinciden en que la decisión del nuevo gobierno de no aumentar el Presupuesto General del Estado para 2026 —manteniendo la cifra en un ‘reajuste’— es un paso ‘oportuno’ y necesario para cumplir con el tope de déficit fiscal del 4 %, exigido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Sin embargo, ambos expertos advierten que esta contención del gasto es solo una medida inicial y será insuficiente si el país no aborda los problemas estructurales que drenan las finanzas públicas.Durante la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino, este jueves, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, defendió la estrategia fiscal y la necesidad de mantener la prudencia. Recalcó que el presupuesto no estará sujeto a un aumento, pero si a un reajuste, en medio de las recomendaciones que puede hacer esta semana la Asamblea Nacional, quien ha adelantado que va a priorizar sectores como: salud, educación y agro.Chapman destacó que dos grandes compromisos fiscales consumen una parte significativa del presupuesto: el aporte a la Caja de Seguro Social (CSS), que asciende a $8.200 millones (una cifra inédita) y el servicio de la deuda pública (intereses y amortizaciones), que supera los $8.000 millones, equivalentes al 23 % del presupuesto.