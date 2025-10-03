Segundo pago del PASE-U 2025: Fechas de cobro en Colón y Darién

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) </a></b>continúa con el segundo desembolso del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U)</a></b>. En esta ocasión, se incluyó en el calendario de pagos a las provincias de Colón y Darién.Los desembolsos se efectuarán en los centros autorizados y se mantendrán activos hasta mediados de octubre.La institución reiteró el llamado a la población a acudir puntualmente a los puntos de pago, respetando los horarios y las fechas establecidas, con el fin de garantizar una atención ordenada y eficiente.