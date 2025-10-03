  1. Inicio
PANAMÁ

Segundo pago del PASE-U 2025: Fechas de cobro en Colón y Darién

El IFARHU continuará ha agregado en el calendario las fechas de pagos del PASE-U en Colón y Darién. IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/10/2025 07:33
El IFARHU anunció el calendario de los centros de pago del PASE-U en las provincias de Colón y Darién, a partir del lunes 6 de octubre.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). En esta ocasión, se incluyó en el calendario de pagos a las provincias de Colón y Darién.

Los desembolsos se efectuarán en los centros autorizados y se mantendrán activos hasta mediados de octubre.

La institución reiteró el llamado a la población a acudir puntualmente a los puntos de pago, respetando los horarios y las fechas establecidas, con el fin de garantizar una atención ordenada y eficiente.

Centros de pago del PASE-U en Colón y Darién del lunes 6 de octubre

Entre los centros de pago de las provincias de Colón y Darién se realizarán en los siguientes distritos y corregimientos el lunes 6 de octubre:

-Distrito de Colón: Barrio Norte, Barrio Sur.

- Distrito de Chepigana: Jaqué, Garachiné, Sambú, Yaviza, Metetí.

-Distrito de Chepo: Tortí, Comarca Guna de Madugandí.

-Distrito de Chimán: Brujas, Chimán.

-Distrito de Chepigana: Río Congo.

Para conocer más información sobre los centros de pago, se recomienda a la población consultar el calendario oficial disponible en la página web del IFARHU.

