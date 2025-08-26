Procuraduría incauta más de $3 millones durante Operación Génesis

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada aprehendió a tres personas e incautó más de tres millones de dólares entre dinero en efectivo y bienes.

Este fue el resultado de la Operación Génesis, que se desarrolló como parte de una investigación por el delito de blanqueo de capitales.