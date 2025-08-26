Procuraduría incauta más de $3 millones durante Operación Génesis

Durante la operación se logró la aprehensión de tres personas vinculadas a los hechos investigados y la ubicación de dinero en efectivo por el orden de los 130,664.56 dólares, además de la retención en entidades bancarias de la suma de 556,509.32 dólares. Asimismo, se incautaron 11 apartamentos, dos residencias y dos vehículos, con un valor aproximado de 2.8 millones de dólares, detalla el comunicado de la Procuraduría General. La Operación Génesis, que incluyó 26 allanamientos<b>,</b> fue ejecutada por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, junto a UNESIS del DIIP.