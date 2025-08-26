  1. Inicio
PANAMÁ

Procuraduría incauta más de $3 millones durante Operación Génesis

Procuraduría General de la Nación ejecuta la “Operación Génesis” contra el blanqueo de capitales. Ministerio Público
Por
Kathyria Caicedo
  • 26/08/2025 11:54
La Procuraduría General de la Nación ejecutó la “Operación Génesis” contra el blanqueo de capitales e incautó más de dos millones de dólares.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada aprehendió a tres personas e incautó más de tres millones de dólares entre dinero en efectivo y bienes.

Este fue el resultado de la Operación Génesis, que se desarrolló como parte de una investigación por el delito de blanqueo de capitales.

Durante la operación se logró la aprehensión de tres personas vinculadas a los hechos investigados y la ubicación de dinero en efectivo por el orden de los 130,664.56 dólares, además de la retención en entidades bancarias de la suma de 556,509.32 dólares. Asimismo, se incautaron 11 apartamentos, dos residencias y dos vehículos, con un valor aproximado de 2.8 millones de dólares, detalla el comunicado de la Procuraduría General.

La Operación Génesis, que incluyó 26 allanamientos, fue ejecutada por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, junto a UNESIS del DIIP.

