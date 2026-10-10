¿Qué causó el terremoto en Panamá? Director de Geociencias detalla causas del movimiento

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque explicó este sábado 10 de octubre las causas del reciente terremoto y advirtió que las réplicas continuarán registrándose en el país durante los próximos días.

De acuerdo con los registros presentados por Luque, el sismo se originó a 23 kilómetros al norte de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una magnitud recalibrada de 7.5 y una profundidad somera de 4 kilómetros.

El especialista detalló que el movimiento respondió a la fractura de la falla tectónica conocida como el sistema de falla Azuero-Tonosí.

“Este sistema de fallas es un sistema de falla activo; había acumulado esfuerzos por mucho tiempo y llegamos al límite elástico y se produjo entonces la fractura”, señaló Luque.

También añadió que el proceso de acomodo de los bloques tectónicos mantendrá réplicas con profundidades de entre 5 y 20 kilómetros mientras se libera la energía acumulada.

Sobre la variación en los reportes de magnitud, Luque aclaró que las lecturas preliminares se calculan de manera automática con un número reducido de estaciones.

El director indicó que, al reevaluar la información con toda la red sísmica nacional, el valor definitivo se fijó en 7.5.

“Inicialmente el sistema calcula con pocas estaciones, pero cuando las registran otras estaciones, el personal hace una reevaluación de lo que hizo el sistema automático y actualiza la información”, sostuvo el titular del instituto.

Finalmente, el director del Instituto de Geociencias instó a la ciudadanía a evitar la difusión de desinformación o fake news en plataformas digitales.

Luque recomendó a la población seguir únicamente los reportes técnicos y avisos de prevención emitidos por los canales oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de la Universidad de Panamá.