Isla Cañas: reportan ingreso de oleaje anómalo a viviendas tras terremoto de 7.2

El terremoto de magnitud 7.2, registrado este viernes al mediodía de este viernes 9 de octubre frente a la provincia de Los Santos, generó una previsión de olas de entre uno y tres metros de altura en el área de Isla Cañas y el sur de esa provincia, informó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Luque explicó que, según el modelo numérico computacional del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, el posible impacto de las olas se concentra en esa zona debido a su cercanía con el epicentro del sismo.

El funcionario indicó en Telemetro Reporta que, tras comunicarse con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, recibió información de que ya se había reportado penetración de oleaje anómalo en algunas viviendas de Isla Cañas ubicadas cerca de la costa.

Además, el director de Geociencias precisó que no se trata de una sola ola, sino de varias, y que la previsión del modelo establece alturas máximas de tres metros en las áreas señaladas.

Ante esta situación, recomendó a la población alejarse de la costa en Isla Cañas y el sur de Los Santos, mientras se mantiene el aviso por el posible impacto del oleaje.

Luque explicó que, fuera de las áreas de Isla Cañas y el sur de Los Santos, el modelo prevé olas que no superarían los 30 centímetros de altura en otras regiones de Panamá.

El especialista también se refirió a las olas que podían observarse en la bahía de Panamá, particularmente en el área del Corredor Sur, y señaló que no representaban, según la previsión descrita, un riesgo de penetración del agua hacia las zonas urbanas cercanas.

Añadió que se trata de olas anómalas y que el impacto previsto sería localizado, debido a la proximidad entre el epicentro del terremoto y las áreas costeras señaladas.

El director del Instituto de Geociencias exhortó a la población a verificar la información que circula sobre el terremoto y sus posibles efectos.

Luque explicó que los especialistas realizan sus propias localizaciones sísmicas con las estaciones disponibles y comparten datos con otras estaciones de la región para analizar los eventos.

El terremoto de magnitud 7.2 tuvo su epicentro a 39 kilómetros al norte-noroeste de Tonosí, según los datos que había proporcionado previamente el Instituto de Geociencias.