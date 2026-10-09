Terremoto de magnitud 7.2 tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56:05 p. m., con epicentro localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, según el reporte revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El informe técnico establece que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de cuatro kilómetros, una característica que sitúa el origen del sismo cerca de la superficie terrestre.

La información del Instituto de Geociencias identifica el evento como revisado, lo que indica que el registro pasó por un proceso de evaluación técnica. La magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro son datos fundamentales para estudiar el comportamiento del sismo y sus posibles efectos en distintas zonas del país.

El movimiento telúrico también generó reportes de daños en Penonomé, provincia de Coclé. Entre las afectaciones señaladas figura la caída de la torre derecha de la iglesia católica del distrito y el colapso reportado del hotel Dos Continentes. Las condiciones de ambos inmuebles y el alcance de los daños requieren confirmación de las autoridades competentes.

Tras el evento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir las recomendaciones de seguridad. La institución también pidió alejarse de estructuras con daños visibles y reportar cualquier situación de riesgo.

Las autoridades deben evaluar las afectaciones y determinar si existen personas heridas, atrapadas o damnificadas. También resulta importante verificar posibles daños en otras estructuras e infraestructuras del país.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá constituye una fuente técnica de referencia para el seguimiento de la actividad sísmica nacional. Sus reportes permiten conocer la ubicación, la magnitud y la profundidad de los eventos registrados, mientras que las autoridades de protección civil se encargan de evaluar los riesgos y coordinar la respuesta ante posibles emergencias.

La población debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar acercarse a edificios afectados hasta que las autoridades determinen que las estructuras son seguras.