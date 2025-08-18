¿Quiénes se benefician de los fondos del Ifarhu? Asamblea busca más transparencia

La <b>Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional </a></b>se reunió este lunes para discutir los anteproyectos de ley relacionados con la administración de los fondos del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a>.</b> La iniciativa busca unificar cuatro anteproyectos y<b> </b><i><b>'transparentar el otorgamiento de becas a nivel nacional'</b></i>, según detalló un comunicado.El diputado <a href="/tag/-/meta/jorge-bloise">Jorge Bloise</a>, presidente de la comisión, expresó que busca que <i>'la ciudadanía conozca </i><i><b>quiénes han sido beneficiados</b></i><i> con el uso de los fondos públicos, referente a las becas'.</i><b>Los cuatro proyectos de ley sobre el Ifarhu analizados son:</b><b>33.</b> Que establece normas mínimas de <b>transparencia</b> en el otorgamiento de becas en la República de Panamá. Propuesta por el diputado <a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez Barboni.</a><b>34. </b>Que modifica la Ley 1 de 11 de enero de 1965 y <b>prohíbe el acceso de auxilios económicos a funcionarios de alto mando y jurisdicción</b>, a sus <b>familiares</b> con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Propuesta por <b>Miguel Ángel Campos.</b><b>75</b>. Que modifica y adiciona la Ley 1 de 11 de enero de 1965 (conforme ha sido reformada), por medio de la cual se crea el<a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos"> Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos</a>, que modifica el Consejo Nacional, un Director General y un Subdirector General, y crea una<b> Comisión Técnica de Evaluación</b> en el otorgamiento de becas. Propuesta por <a href="/tag/-/meta/jorge-bloise">Jorge Bloise.</a><b>103.</b> Que se <b>modifica y adiciona artículos a la Ley Orgánica</b>, por la cual se crea el <a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos</a>. Propuesta por <a href="/tag/-/meta/alexandra-brennes">Alexandra Brenes</a>, entre otros.La reunión de la<b> Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional</b> contó con la participación del <a href="/tag/-/meta/conep-consejo-nacional-de-la-empresa-privada">Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)</a>, la <a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)</a> y el <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca).</a>