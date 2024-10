No a la minería, y poco apoyo a las medidas paramétricas en la Caja de Seguro Social. La encuesta “Vea Panamá” publicada por La Estrella de Panamá refleja la opinión de los panameños sobre estos temas cruciales para el nuevo gobierno de José Raúl Mulino y el futuro del país.

Minería

El 66.3% de los entrevistados no está de acuerdo con el plan de reabrir la mina para después hacer un cierre ordenado, como lo ha dejado saber el presidente José Raúl Mulino en algunas intervenciones públicas. De hecho, solo el 26,3% de las personas apoyan la idea, aunque esto represente ganancias económicas para el país y un 7,4% no sabe o no respondió.

Este sentir se extiende más allá del proyecto Cobre Panamá en Donoso, el 59,2% de los encuestados tiene una opinión desfavorable o muy desfavorable sobre cualquier tipo de actividad minera en Panamá. Apenas 14,2% tiene una opinión positiva de la minería en el país y 24,9% se mantiene con una postura neutral.

“Estos resultados reflejan una significativa oposición de la población a la reapertura de la mina, lo que podría influir en las decisiones políticas y económicas relacionadas con el sector minero”, apuntó la encuestadora en su análisis de los resultados.

Mulino ha propuesto una estrategia de “Abrir para cerrar”, mantener las operaciones de la mina y permitir la venta de minerales extraídos para sufragar los costos de mantenimiento. El objetivo es que el cierre del proyecto no le cueste al estado panameño. En la práctica, se traduciría en que la actividad minera continúe por años en Panamá. El mandatario ha adelantado que la decisión final se hará después de un estudio ambiental exhaustivo.