Recortes millonarios y muertes sin respuesta: el abandono del Estado a la educación pública

La carta enviada al Meduca fue también remitida al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y al presidente de la República, José Raúl Mulino. Sin embargo, los docentes de la zona denuncian que hasta ahora no ha existido coordinación ni comunicación entre las autoridades para atender esta apremiante necesidad.Ejemplo de esto es el fallecimiento de la estudiante Adelia Miranda en la comarca, el pasado 28 de julio, mientras intentaba cruzar el río camino a su escuela. El ministerio solo expresó sus condolencias y ofreció servicios de acompañamiento psicológico para 'afrontar la situación', sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado la construcción de algún puente en Ngäbe Buglé para el paso de estudiantes. Diputados como Jorge Bloise, actual presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, así como Roberto Archibold se hicieron eco de las peticiones de la comunidad, que todavía espera por una solución mientras más niños siguen poniendo su vida en peligro.