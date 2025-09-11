Recortes presupuestarios amenazan programas sociales del Mides en 2026: ¿Cuántos panameños no podrán ser beneficiados?

El <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides) </a></b>advirtió durante su vista presupuestaria en la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> que en 2026 no podrá cubrir a la totalidad de los beneficiarios de sus programas de <b>Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)</b> debido a que la <b>asignación presupuestaria recomendada está por debajo de lo solicitado</b>.Según los datos presentados, mientras el Mides solicitó <b>$ 229,1 millones</b> para garantizar los pagos de todos los programas, el monto recomendado es de apenas <b>$162,3 millones</b>, lo que representa una reducción significativa frente a las necesidades reales.Esta diferencia impactará directamente a <b>más de 49.000 beneficiarios</b>, quienes quedarían sin recibir los aportes previstos en 2026.