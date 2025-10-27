en la final mundial de jóvenes chefs

'Salimos de Panamá con escala en París de cuatro horas para llegar a Milán de noche'. La colonense Gabriela Sarmiento está en Italia para ser la primera chef panameña en representar a Panamá y a Latinoamérica en la competencia S.Pellegrino Young Chef Academy que cada año destaca a jóvenes talentos de la gastronomía en cinco continentes y que se llevará a cabo hoy martes 28 de octubre.Un trabajo investigativo, ciencia, su historia, y destrezas, llevaron a Gabriela a cautivar a los jurados en cada paso de la competencia que inició con un riguroso formulario para luego competir con más de 700 chefs de la región y luego imponerse en la final regional en Lima para ganar su cupo a la gran final mundial.Dentro de pocas horas preparará un plato que lleva imaginando, creando, curando, y cocinando mental y físicamente desde que era niña, sazonando la ciudad de Colón con la alquimia del Caribe. A este punto, tras pulir y crear una técnica pionera de deshuese para su plato insignia, Gabriela ha repasado y ejecutado su pieza de arte ‘La Malquerida’ cientos de veces.Cierta incertidumbre soslaya los ingredientes que obligatoriamente exigen ser comprados en Italia: 'Hemos coordinado con diferentes conocidos de Milán por el tema del ñame, uno de los ingredientes que más me preocupa, porque es uno de los elementos principales. En Panamá tenemos ñame de temporada recién cosechado, por eso he planificado días de prácticas en Milán para ajustar texturas, tiempo de cocción y sabor'. 'El culantro sí es de Panamá, pero depende si la competencia nos permite utilizarlo, si no, hay algo que conocemos como ‘sacha culantro’ con el aroma, más no la potencia del culantro nuestro'.