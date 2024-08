Rector del CNE confirma que no hubo evidencias de la victoria de Maduro

El rector principal del venezolano Consejo Nacional Electoral (CNE) Juan Carlos Delpino expuso irregularidades ocurridas durante el proceso electoral y dudas sobre la legitimidad de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024 a través de una declaración emitida este 26 de agosto por redes sociales.

Las declaraciones de Delpino representan de las primeras críticas significativas desde dentro del mismo sistema electoral venezolano. En una entrevista con The New York Times, Delpino fue categórico al afirmar que “no recibió evidencia alguna” que respaldara la declaración de victoria de Maduro.

Delpino, abogado y uno de los dos miembros opositores del CNE, reveló, desde la clandestinidad y con miedo a consecuencias del régimen, que “no puedo quedarme callado mientras se engaña al pueblo venezolano”.

El organismo electoral “le falló al país” al declarar una victoria electoral sin prueba alguna, dijo el rector. “Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré” afirmó el funcionario.

La asamblea legislativa del país designó a Delpino como miembro del consejo en agosto de este año. En ese entonces, Delpino residía en Estados Unidos, pero regresó a Venezuela para integrarse al consejo, según sus propias palabras, debido a su “firme compromiso” con el proceso democrático.

Cuando el presidente del consejo electoral, Elvis Amoroso, declaró a Maduro como vencedor, esa misma noche, el rector principal del CNE decidió apartarse del consejo y no participó en la rueda de prensa donde se anunció el resultado. “Cuando me di cuenta de que se iba a anunciar una victoria irreversible para Maduro sin pruebas, supe que no podía ser parte de eso. Me fui a casa en lugar de participar en el anuncio”, confesó.

Desde entonces, Delpino ha sido objeto de acusaciones por parte del gobierno, con Diosdado Cabello, uno de los principales aliados de Maduro, acusándolo de formar parte de un “grupito de terroristas” que supuestamente intentó manipular el sistema electoral para favorecer al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Recuento del comunicado

En su comunicado oficial, Delpino detalló una serie de irregularidades en el proceso electoral:

1). El proceso electoral se llevó a cabo de manera relativamente normal hasta las 5:00 pm, con una participación proyectada del 60% al 65% del registro electoral.

2). Tras el cierre de mesas, se reportaron “desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas,” lo que “constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación”.

3). La transmisión de resultados fue interrumpida al cierre de mesas, y a las 9:00 p.m., Delpino fue informado de un “presunto hackeo”.

4). “Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR al data center de los comandos, y la falta de solución efectiva al presunto hackeo”, decidió Delpino “no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín”.

5). Discrepó con “la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa, según la tradición dentro de las 48 horas siguientes,” lo que llevó a la “suspensión de auditorías de verificación ciudadana fase II, datos electorales fase II, telecomunicaciones fase II, afectando la cadena de confianza de la auditoría y generando incertidumbre.

Además, el rector principal del CNE informó que los incumplimientos se dieron inclusive desde antes del 28 de julio, durante la preparación de las elecciones:

1). En cuanto a la actualización de registro, se impusieron restricciones que limitaron la inscripción y actualización de datos, sobre todo para la votación de venezolanos en el exterior.

2). En relación con la postulación de candidatos, el sistema automatizado para la postulación de candidatos tuvo problemas de intermitencia y falta de equidad en los horarios.

3). Respecto a la participación de veedores internacionales, la falta de reuniones de directorio impidió discutir la presencia de veedores internacionales y Delpino aseguró que se opuso “categóricamente a la exclusión de estos observadores, considerando que su presencia era crucial para garantizar la transparencia del proceso electoral”.

4). En relación con la acreditación de testigos, hubo retrasos y confusión en el proceso, debido a problemas técnicos y de usuarios, afectando el cronograma electoral.