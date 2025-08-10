Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 10 de agosto de 2025

La tarde de este domingo 10 de agosto, se celebra el sorteo dominical No. 5512 de la Lotería Nacional de Panamá. Los billetes y chances de esta primera edición dominical de agosto hacen alusión al la creación de la Región de San Miguelito del Ministerio de Salud así como el Centro de Salud Torrijos-Carter.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 4219

Letras - BBCA

Serie - 7

Folio - 12

Segundo Premio - 9913

Tercer Premio - 7020

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.