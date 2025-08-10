Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 10 de agosto de 2025

La tarde de este domingo 10 de agosto, se celebra el sorteo dominical No. 5512 de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Panamá</a></b>. Los billetes y chances de esta primera edición dominical de agosto hacen alusión al <b>la creación de la Región de San Miguelito del Ministerio de Salud </b>así como el<b> Centro de Salud Torrijos-Carter</b>.<i>Aquí te compartimos los números ganadores:</i><i><b>Primer Premio - 4219</b></i><i><b>Letras - BBCA</b></i><i><b>Serie - 7</b></i><i><b>Folio - 12</b></i><i><b>Segundo Premio - 9913</b></i><i><b>Tercer Premio - 7020</b></i><b>¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank"><b>Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</b>,</a> realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.