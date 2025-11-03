Rodolfo Moreno, abanderado del 3 de noviembre

Para este 2025,<b> Panamá conmemora 122 años de separación de la hermana República de Colombia</b>, convirtiéndose así en un país libre e independiente.En 1903, después de<b> la Guerra de los Mil Días</b>, Panamá decide separarse de Colombia motivada por razones económicas de abandono. Fue decisivo el hecho que los norteamericanos vislumbraran la importancia de la posición geográfica de nuestro país y sus deseos por construir el <b>Canal de Panamá. </b>El apoyo norteamericano en la consolidación de nuestra separación fue concluyente.Para el 18 de noviembre de ese mismo año, el secretario de Estado estadounidense, John Milton Hay, firma en unión de Philippe Bunau-Varilla un tratado para la construcción del Canal de Panamá, aunque fue muy controvertido por la celeridad con que fue aprobado y porque Bunau-Varilla se había propuesto a sí mismo como representante del gobierno panameño. El tratado fue ratificado después por la Junta Provisional del Gobierno de Panamá y por el Senado de Estados Unidos.