Rodolfo Moreno, abanderado del 3 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó a las 07:00 de la mañana la izada del Pabellón Nacional en celebración de la Independendencia de Panamá. Para estas festividades, el abanderado oficial del 3 de noviembre es el productor Rodolfo Moreno.

Mulino explicó que la designación de Moreno, empresario y productor de Chistre, fue un acto intencional para honrar a un sector vital para la nación. Destacó que también es un compromiso de su administración con el sector social y las áreas afectadas por recientes desastres naturales. “A través de su persona quise honrar al sector agropecuario y a todos los productores panameños con quien me identifico y están muy cerca mío” afirmó el mandatario. Tras la culminación de los actos protocolares, el mandatario, junto a su familia, se trasladó al Tedeum conmemorativo en la Basílica Catedral Santa María la Antigua, presidido por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, junto al Comité Ecuménico de Panamá. En la ceremonia participaron autoridades de los tres órganos del Estado, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y otras figuras del ámbito público.

Celebración

Para este 2025, Panamá conmemora 122 años de separación de la hermana República de Colombia, convirtiéndose así en un país libre e independiente. En 1903, después de la Guerra de los Mil Días, Panamá decide separarse de Colombia motivada por razones económicas de abandono. Fue decisivo el hecho que los norteamericanos vislumbraran la importancia de la posición geográfica de nuestro país y sus deseos por construir el Canal de Panamá. El apoyo norteamericano en la consolidación de nuestra separación fue concluyente. Para el 18 de noviembre de ese mismo año, el secretario de Estado estadounidense, John Milton Hay, firma en unión de Philippe Bunau-Varilla un tratado para la construcción del Canal de Panamá, aunque fue muy controvertido por la celeridad con que fue aprobado y porque Bunau-Varilla se había propuesto a sí mismo como representante del gobierno panameño. El tratado fue ratificado después por la Junta Provisional del Gobierno de Panamá y por el Senado de Estados Unidos.