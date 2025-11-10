San Miguelito bajo alerta: fallece mujer por dengue y reaparece la tosferina

La Dirección Regional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) de San Miguelito confirmó al mediodía de este lunes 10 de noviembre la segunda muerte por dengue que se registra en el distrito.

Con el fallecimiento del distrito de San Miguelito, el Minsa contabiliza 22 muertes en todo el país debido al dengue.

Por tal motivo, el Minsa pide a la población eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y evitar acumular agua cerca de las viviendas.

Yaviletsy Centella, directora regional de Salud del Minsa en San Miguelito, reveló que durante la semana 42 del año se han reportado en el país 2,404 casos de dengue.

Centella detalló que los corregimientos con mayor cantidad de casos de dengue son Belisario Porras y Belisario Frías.

La funcionaria pidió a la población que ante cualquier síntoma de la enfermedad acusa a las instalaciones de salud del Minsa o la Caja de Seguro Social.

Centella explicó en Telemetro Reporta que la fallecida era una paciente de 51 años, la cual residía en el corregimiento de Arnulfo Arias.

“La paciente debió tener dengue con signos de alarma, como dolor abdominal, para haber muerto tuvo que pasar a ser un dengue grave con el compromiso de órganos y el sangrado”, recordó.

Por otro lado, Centella reveló que fue detectado una paciente, de 46 años, con tosferina en el distrito de San Miguelito.

La paciente, del sector de Tinajita, en el corregimiento de Omar Torrijos, estuvo hospitalizada con varios síntomas de tosferina, la cual ya estaba erradicada del país.

Centella planteó que Panamá se encuentra en alerta debido a que en la comarca Ngäbe-Buglé se reportaron casos de tosferina.

“A la población en general que revise sus vacunas... la vacuna de la tosferina es segura y gratuita”, indicó Centella.