Secretario de Defensa de EE.UU. insiste en supuesto ‘control chino’ en el Canal

“En la actualidad, el Canal de Panamá afronta nuevas amenazas. Estados Unidos no va a permitir que la China comunista, o cualquier otro país, ponga en peligro la operación ni la integridad del Canal”, acotó.

Ejercicios militares

El Panamax 2025 es un simulacro de defensa y protección del Canal ante posibles amenazas, que se desarrolla desde 2003. Un operativo que cuenta con la participación de 50 miembros de la Infantería de Marina de Estados Unidos con los estamentos nacionales.

El Panamax 2025 contará con la participación de cuatro aviones F-18 Hornets, un avión C-130 Hércules, una aeronave P-8 Poseidón, los buques USS Chosin y USS Normandy y el buque Kimball de la guardia costera. Sobre este último, Hegseth dijo que se encargará de hacer un ejercicio con miembros del Senan.

”Estamos estableciendo un grupo de seguridad naval en la Ciudad de Panamá para coordinar actividades de seguridad con nuestros socios de Panamá. También seguiremos fortaleciendo la colaboración a largo plazo, lo que incluye aumento en los ejercicios de capacitación y entrenamiento. A la par de compartir información entre ambos países”, añadió.

El funcionario también se refirió al Panamax 2026, el cual, alegó que se enfocará en “asegurar el libre flujo del comercio por el Canal de Panamá”.

“Nuestra relación con Panamá en materia de seguridad seguirá creciendo en los próximos años, con el propósito de enfrentar el desafío que representa la China comunista. Las empresas chinas siguen manteniendo control sobre la infraestructura crítica en la Zona del Canal. Esto le da a China la posibilidad de llevar actividades de vigilancia en todo el país, lo que hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, prósperos y soberanos”, acotó.

Esto en relación a los puertos operados por CK Hutchison (Cristóbal y Balboa) en los alrededores de la vía interoceánica.

“La decisión del presidente Mulino de retirarse de la Franja y la Ruta es un reflejo de lo bien que entiende su Gobierno la amenaza que representa China. China no construyó este Canal, China no lo opera y no lo va a utilizar como arma”, remarcó, y agregó “vamos a asegurar que la vía interoceánica esté disponible para todas las naciones [...] vamos a quitar a China del control del Canal de Panamá”, recalcó.

Al cierre de esta edición el Gobierno panameño no emitió un pronunciamiento sobre si coincide con lo dicho por Hegseth de asumir a China como una “amenaza”.