La dura respuesta de China al comentario del secretario de Estado de EE.UU. durante su visita a Panamá

La Embajada de la República Popular China en Panamá le aclaró al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que ellos nunca han participado en la gestión ni la operación del Canal de Panamá.

Esta respuesta surge luego que Hegseth, durante la inauguración de un muelle en la base del Servicio Nacional Aeronaval, dijera que Estados Unidos no permitiría que China ponga en peligro las operaciones de la vía interoceánica.

Hegseth también dijo durante su discurso, en el que estaba presente el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, que “China no construyó el Canal, no opera el Canal y no lo usará como un arma”.

“La parte china siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el Canal y reconoce el Canal como una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral”, recalcó el portavoz de la sede diplomática.

Otro punto que resaltó a través de un comunicado divulgado la tarde de este martes 8 de abril, es que China y Panamá firmaron en noviembre de 2017 el Memorándum de Entendimiento sobre la Construcción Conjunta de la Franja y la Ruta, con el cual la cooperación bilateral ha contado con garantías políticas más sólidas, inversiones sustancias y amplio respaldo popular.

Hegseth, en su discurso en la base naval, también alabó la decisión del presidente José Raúl Mulino de abandonar la llamada Ruta de la Seda.

El funcionario estadounidense recalcó que Panamá y Estados Unidos están trabajando por consolidar la administración de la vía marítima.

Por otro lado, el portavoz chino se pregunta quién está practicando desenfrenadamente el chantaje y el despojo. “Eso está más que claro ante los ojos de todos. Las relaciones entre Estados Unidos y Panamá no deben ser excluyentes”, insistió.

“Exhortamos a Estados Unidos a reflexionar profundamente sobre su actitud tan intimidante como abusiva y sus actos de despojo contra Panamá y otros países en desarrollo en América Latina y el Caribe”, remarcó la Embajada de China en Panamá.