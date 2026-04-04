Senafront auxilia a 8 personas tras vuelco en la Panamericana en Chiriquí

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) auxiliaron a los ocupantes de un vehículo que se volcó en la vía Panamericana, a la altura de Juay, en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí.

En el automóvil viajaban ocho personas, entre ellas tres menores de edad, quienes fueron atendidas por los agentes fronterizos que transitaban por el área tras cumplir una misión oficial.

Posteriormente, se coordinó la atención médica con el Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, confirmándose que todos los ocupantes resultaron ilesos.

Tras el incidente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de seguridad, especialmente durante jornadas de alta movilidad.

Asimismo, recomendaron mantener una velocidad prudente, evitar distracciones al volante y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad para prevenir accidentes.