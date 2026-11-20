Este viernes, 20 de noviembre, se registró un sismo de magnitud 6.7 en el departamento de Junín, limítrofe con el departamento de Lima, en Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se registró a las 7:09 p.m., con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, y a una profundidad de 127 kilómetros. Además de Lima, el temblor también se sintió en Oxapampa y Pasco, según los primeros reportes.

“Es un sismo de profundidad intermedia, por lo que el rayo de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande y la duración ha sido un poquito larga por el paso del mayor número de ondas que se genera por ese nivel de profundidad”, informó el jefe del IGP, Hernando Tavera, reportó el diario El Comercio.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú (COEN) dijo a través de su red social X que: “el sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín (Junín) fue percibido como moderado a fuerte por los residentes”, por lo que “se mantiene la vigilancia en las zonas vulnerables”.

Hasta el momento, Defensa Civil y las autoridades locales no reportan víctimas ni daños materiales a consecuencia del fuerte sismo de magnitud 6,7. En paralelo, el Ministerio de Salud realiza el seguimiento en la zona a través del COES Salud y del equipo de emergencias (EMED) de la Diresa Junín.

El territorio peruano se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que concentra alrededor del 80 % de los sismos a escala global. Según los registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el país contabilizó cerca de 790 temblores entre enero y mediados de noviembre de este año.