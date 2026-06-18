Sobre traslado de reclusos a Coiba: Mulino promete reforzar la conservación de la isla

El presidente de José Raúl Mulino defendió las acciones que desarrolla el Gobierno en Isla Coiba, al señalar que las instalaciones utilizadas para el traslado de privados de libertad de alta peligrosidad, forman parte de una base creada durante su gestión como ministro de Seguridad y que está trabajando en incorporar nuvas inciativas ambientales para el mejoramiento de la isla.

Durante sus declaraciones en la conferencia de prensa semanal de este jueves 18 de junio, el mandatario explicó que el Gobierno mantiene su compromiso con la conservación de la zona y adelantó medidas para fortalecer la presencia institucional en el área.

Asimismo señaló que la base que fue establecida para alojar a reos fue realizada tras consultas realizadas con organismos ambientalistas de la época, con el objetivo de contar con una instalación estratégica en el área. Según indicó, las estructuras empleadas actualmente corresponden al mismo recinto que ha existido durante años y no implican nuevas construcciones dentro del parque.

Mulino anunció la construcción de una estación que permitirá incorporar cerca de 30 guardaparques del Ministerio de Ambiente, con el propósito de reforzar las labores de vigilancia, monitoreo y protección de los recursos naturales del sector.

El presidente aseguró que las acciones impulsadas en la isla buscan equilibrar los objetivos de seguridad del Estado con la preservación ambiental, y reiteró que las instalaciones existentes continúan siendo utilizadas para los fines para los cuales fueron concebidas originalmente.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la presencia de guardaparques contribuirá a una mejor supervisión de uno de los patrimonios naturales más importantes del país, reconocido por su biodiversidad y valor ecológico.

Según el mandatario, las medidas adoptadas no representan un riesgo para el ecosistema de la isla y, por el contrario, estarán acompañadas de una mayor capacidad de vigilancia ambiental por parte de las autoridades competentes.