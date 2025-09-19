Sofitel Legend Casco Viejo: el único hotel panameño entre los 100 mejores del mundo

Panamá en la lista de la élite hotelera internacional. La ciudad de Panamá ha sido, desde el siglo XIX, un punto estratégico de tránsito y turismo. Con el paso del tiempo se desarrollaron servicios de hospedaje que han acompañado este rol histórico. El pasado mes de agosto de 2025, la revista estadounidense Travel + Leisure publicó su tradicional listado de los 100 mejores hoteles del mundo, seleccionado a través de la votación de sus lectores en 33 países y cinco continentes.El Hotel Sofitel Legend Casco Viejo, perteneciente a la reconocida cadena francesa Sofitel, fue el único representante de Panamá en este ranking, ocupando la posición número #65 y #1 de los mejores hoteles de ciudad en Centro y Sur América. La marca Sofitel también tiene presencia en otras capitales de la región con hoteles de lujo con el Legend Santa Clara de Cartagena, el Sofitel Bogotá, el Sofitel Reforma en Ciudad de México, el de Sofitel Recoleta en Buenos Aires y el Casino Carrasco en Montevideo, todos considerados íconos de hospitalidad y elegancia en América Latina.