¿Solidaridad o búsqueda de likes? Cuestionan a influencers por publicaciones tras terremoto

La presencia de creadores de contenido en zonas afectadas por desastres naturales ha abierto nuevamente el debate sobre los límites entre la solidaridad y la búsqueda de popularidad en redes sociales.
En Panamá, tras el reciente terremoto de magnitud 7.5, han surgido cuestionamientos contra algunos influencers por tomarse fotografías y grabar videos en los lugares afectados.
Los señalamientos apuntan a que este tipo de publicaciones podría utilizarse para generar visualizaciones, comentarios y nuevos seguidores, aprovechando la atención que despierta una emergencia.
Mientras las comunidades afectadas enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico y requieren asistencia, algunos usuarios cuestionan si la exposición de estas situaciones responde a un interés genuino por ayudar o a la búsqueda de notoriedad digital.
Una situación similar ya se había registrado en Venezuela, donde algunos influencers fueron objeto de críticas por fotografiarse y grabar videos en medio de una tragedia. Aquellos episodios generaron cuestionamientos sobre la manera en que ciertos creadores de contenido utilizan los escenarios de emergencia para publicar material en sus plataformas digitales.
El antecedente venezolano vuelve a cobrar relevancia ante la controversia surgida en Panamá, donde se debate el papel que deben desempeñar las figuras con miles de seguidores cuando ocurren acontecimientos que afectan a numerosas familias.
No obstante, también es importante reconocer que algunos influencers han utilizado su alcance en redes sociales para promover colectas, reunir donaciones y trasladar ayuda a las comunidades afectadas.
Estas iniciativas muestran que las plataformas digitales pueden convertirse en herramientas útiles para movilizar recursos y visibilizar las necesidades de quienes atraviesan momentos difíciles.
La discusión no gira únicamente en torno a la presencia de creadores de contenido en las zonas afectadas, sino también a la forma en que documentan y comparten lo que ocurre. Informar sobre una emergencia y contribuir a la asistencia de los damnificados son acciones que pueden coexistir, siempre que se respete la dignidad de las personas y se evite convertir su sufrimiento en un recurso para ganar popularidad.
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