¿Solidaridad o búsqueda de likes? Cuestionan a influencers por publicaciones tras terremoto

La presencia de creadores de contenido en zonas afectadas por desastres naturales ha abierto nuevamente el debate sobre los límites entre la solidaridad y la búsqueda de popularidad en redes sociales.

En Panamá, tras el reciente terremoto de magnitud 7.5, han surgido cuestionamientos contra algunos influencers por tomarse fotografías y grabar videos en los lugares afectados.

Los señalamientos apuntan a que este tipo de publicaciones podría utilizarse para generar visualizaciones, comentarios y nuevos seguidores, aprovechando la atención que despierta una emergencia.

Mientras las comunidades afectadas enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico y requieren asistencia, algunos usuarios cuestionan si la exposición de estas situaciones responde a un interés genuino por ayudar o a la búsqueda de notoriedad digital.