Subsidios a las familias disminuyeron $638 millones en 2025

A pesar de que el mandatario José Raúl Mulino dijo el 1 de julio que rechazó recortar los subsidios ante la realidad de recibir un Estado que “más que un problema fiscal” estaba en desorden y con “instituciones que habían perdido capacidad de ejecución”, entre 2024 y 2025 los subsidios a familias panameñas se recortaron en $638 millones para los hogares.

Así lo precisa el informe de la Cuenta General del Tesoro que publica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal 2025.

El subsidio a las familias o como los llama el documento a “hogares” pasó de $1,365 millones en 2024 a $728 millones en 2025, una reducción de 47% lo que en términos absolutos son $638 millones, como se indicó previamente.

“Les cuento que durante esos primeros días de gobierno me pregunté muchas veces cómo íbamos a cumplirle al país en esas circunstancias. Las alternativas que me trajeron profesionales de economía, trasladaban el costo del ajuste a quienes no tenían responsabilidad por lo ocurrido. Una de ellas, que rechacé de plano, fue la de reducir un 20% la planilla y recortar subsidios. Las hojas de cálculo demostraban que funcionaba rápidamente, pero los panameños de a pie desaparecían de la ecuación, porque detrás de cada una de esas personas, había un adulto mayor, una madre o un estudiante que quedaba desamparado”, dijo el gobernante Mulino en su último discurso a la nación durante el establecimiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio de 2026.

No obstante, pese a esas palabras del presidente de la República, los números de este reporte del MEF van en sentido contrario a la promesa que hizo.

Precisamente, de los subsidios la categoria “hogares” sufrió el mayor recorte, según detalla el cuadro de los montos de las principales subvenciones presupuestariamente otorgados por el Estado en la Cuenta General del Tesoro.

“La disminución importante de los subsidios desembolsados por el Gobierno Nacional se podría pretender mostrar como un logro de disciplina fiscal. Sin embargo, cuando se analiza dónde se está disminuyendo y el costo de esta disminución, se observan datos preocupantes”, indicó Raúl Moreira, docente de economía y finanzas, y expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.

Los mayores recortes de los subsidios se dieron en el Fondo Solidario de Vivienda, con una disminución de 99%. El programa se eliminó en la actual administración y consistía en otorgar un bono no reembolsable de $10,000 para las familias que adquirieran su primera vivienda en el rango de interés social, es decir hasta $70,000.

El beneficio venció el 30 de junio de 2024 y según se quejó en su momento el gobernante Mulino para argumentar la suspensión “se iniciaban urbanizaciones bajo el pretexto de que contarían con el bono para apartamentos y casas, sin consultar si el Estado tiene la capacidad de pago”.

Otro de los subsidios reducidos fueron los intereses preferenciales para las viviendas, que pasaron de $15 millones en 2024 a $5 millones en 2025, beneficio que también fue modificado en la actual administración.

Mientras que los programas Ángel Guardián y las becas para estudios y el programa de Asistencia Social Educativa Universal “Pase - U”, también presentaron disminuciones.

Ángel Guardían el programa de asistencia social para personas con discapacidad y en extrema pobreza se contrajo en 89% ya que se pagaron $19 millones en 2024 y el año pasado solo $2 millones.

“Prácticamente se ha eliminado el Programa del Angel Guardián, lo cual es sumamente grave ya que la necesidad de recursos en las familias para atender a miembros con discapacidad, lejos de disminuir, ha aumentado de forma considerable”, añadió Moreira, quien exhortó al Gobierno Nacional a explicar las razones de ello.

“Es totalmente inhumano”, consideró ya que los gastos del Ministerio de Seguridad por el contrario, han incrementado “de manera importante”, acotó el también exdirector de Análisis Económico y Social del MEF.

En tanto, las becas escolares y “Pase U” se contrajo a la mitad y de $415 millones en 2024, el año pasado se pagaron $216 millones.

El descenso en los subsidios a los hogares también le “llamó poderosamente la atención” al investigador y economista Víctor Hugo Herrera.

El docente de economía de la Universidad de Panamá recordó que esto se da en un contexto en que el país tiene una tasa de desempleo del 10.4% “que aglutina el paro de corta y larga duración y afecta a una porción significativa de los hogares panameños que afrontan un mayor riesgo de pobreza estructural”.

Con este escenario es importante, la reactivación de la economía en sectores como la construcción debido a su encadenamiento con otras actividades, pero ante la reducción del subsidio al Fondo Solidario de Vivienda en $113 millones no se contribuye a relanzar el sector inmobiliario respecto a la construcción de viviendas de interés social, a pesar del creciente déficit habitacional.

Este recorte, enfatizó Herrera, limita el acceso a una vivienda digna a los sectores sociales más desfavorecidos.

A su vez, indicó que la rebaja en 48% en los programas de becas y “Pase U” perjudica el acceso a la educación de los sectores más desprotegidos, lo que compromete “su posibilidad de ascenso social generacional y en que los bajos retornos de la inversión en educación no contribuyan a fortalecer la inversión en capital social en general”.

Por su parte, Moreira contextualizó que el subsidio al combustible o transporte que se aminoró en 15%, se revertirá este año debido a la situación geopolítica de Oriente Medio que obligó al gobierno a retomarlo, pero advirtió las consecuencias de la eliminación del subsidio a las casas.

“Una importante cantidad de familias se ven obligadas a renunciar a sus aspiraciones de contar con una vivienda propia por no contar con el recurso adicional de pagar un préstamo más caro agravando el déficit habitacional”. Las que pueden hacerlo se ven obligadas a optar por préstamos más caros por lo que el sector bancario captará una importante cantidad de beneficios económicos, acotó Moreira.

Los auxilios de la Red de Oportunidades y el subsidio eléctrico también se restringieron en 23% y 11%, respectivamente.